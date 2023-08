Mayela Laguna se defiende tras filtrarse audios donde habla mal de la familia Pinal

Este viernes, "Ventaneando" publicó una serie de audios que llegaron a la redacción del programa, en los que se puede escuchar a Mayela Laguna entablando una conversación con una persona, de la cual, se desconoce su identidad, a la que le revela que llegó a pensar en extorsionar a la familia Pinal, debido a que supuestamente contaba con un video que, de publicarlo, podría dejarlos muy mal parados, por el cual pudo haberles pedido dinero para que ella y Apolo, su hijo menor, se fueran a vivir lejos de la CDMX y, ahora, Laguna hace frente a la situación defendiéndose y sugiriendo que Luis Enrique Guzmán podría estar detrás de la filtración de las notas de voz, pues dice que la amenazó con "hundirla".

Laguna rompió el silencio luego de que, la semana pasada, Pati Chapoy diera a conocer en su programa una serie de audios en los que se le escucha hablar acerca de la familia de su expareja, Luis Enrique Guzmán, pero eso no fue todo de lo que habló en las notas de voz, sino que hasta tocó el tema de su consumo de drogas, así como expuso un probable escenario que tendrá lugar cuando fallezca la matriarca de la familia, Silvia Pinal, destacando que, sólo de pensar en ese momento, le daba mucha "hueva" imaginarse todo lo que sobrevendría.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se conocieron en 2011, luego de entablar una conversación por Facebook. Foto: YouTube

¿Qué dijo Mayela Laguna en los audios?

En el primer audio se puede escuchar:

"Estoy bien preocupada, quisiera largarme... quisiera irme de aquí del DF con mi hijo, wey. Te lo juro, quisiera decirles: ´-A ver, voy a enseñar este video si no recibo tanta cantidad de dinero, enseño este video ahorita´, e irme, wey, con Apolo algún lado y empezar una nueva vida, porque ya estuvo, wey", dice con la voz entrecortada.

Más adelante, Laguna relata:

"Mira, a mí, con que me deje la pizzería, que es un p*nch* local pero bueno... el dinero yo lo he conseguido y yo le he echado, o sea en mi pizzería, no la de él, pero con que me dejé a mí la pizzería y este departamento ya me doy por bien servida, wey...",

En otro de los audios, Mayela habla de la salud de Silvia Pinal y de qué ocurriría si falleciera:

"Sinceramente, me da tanta ´huev*´cuando se muera su mamá, y todo lo que va conllevar eso, y todo lo que van a decir, y como se va a poner Huicho y todo, ay me da tanta ´huev*´, yo cuando se murieron mis papás, estando yo embarazada, ni siquiera fue al velorio, de ninguno de los dos, embarazada de su p*t* hijo, (...) entonces son cosas que todavía yo no le puedo perdonar, wey, o sea que no se me salen de la cabeza".

Por último, se mostró un audio donde habla de su relación con el consumo de estupefacientes:

"Ahorita vamos a ver a mi suegra, que ya está muy malita, y vamos a ir Alejandra, va a ir Gio, toda la p*nch* familia... ahorita me compré mi bolsita de coca, para estar bien prendida porque si no estoy de malas y me va a dar mucha ´huev*´lo que va a pasar, wey, con todo el desmadr* que va a pasar".

Mayela se defiende

Nuevo escándalo en la familia Guzmán Pinal; el pequeño Apolo no es hijo de Luis Enrique. En esta foto aparece Silvia Pinal con Apolo, junto a Alejandra Guzmán, Mayela y Luis Enrique.

Fue así que Laguna aclaró en un video, publicado a través de sus redes sociales, que dichos audios habían sido grabados hace poco más de dos años atrás, época en que seguía siendo pareja de Luis Enrique, en los que -además- conversaba con una persona que también había sido afectada y dañada por la familia Pinal:

"Hago este video, no porque quiera hacerlo, pero lo tengo que hacer porque, una vez más me tengo que defender, sacaron unos audios donde dicen que traté de extorsionar al señor Luis Enrique Guzmán, porque tenía un video; jamás pasó, eso lo dije en una conversación con una persona a la que también a la que también esa familia le ha hecho daño".

Además, Mayela no se dijo sorprendida de que ahora, luego de tanto tiempo de que fueran grabados, los audios se dieran a conocer públicamente, pues sugirió que Lusi Enrique Guzmán fue quien los difundió, debido a que le ha externado su deseo de perjudicarla.

"No me sorprenden esos audios porque Luis Enrique Guzmán Pinal ya me había advertido, en múltiples ocasiones, que me iba a hundir, que iba a sacar audios donde yo salía diciendo tanta cosa", destacó.

Además, Laguna aprovechó para aclarar que, las intenciones que tuvo hace tres años, ya son muy distintas a su situación actual, por lo que reconoció que, en ese momento, sí deseaba quedarse con la pizzería, como indica en los audios. "En ese momento yo sí quería quedarme ahí, trabajando en la pizzería".

También destacó que si usó una grosería, en referencia a Apolo -a su hijo-, cuando tocó el tema de que Luis Enrique no la acompañó en el funeral de su madre y de su padre, fue porque estaba muy molesta en ese momento, así como expresó que ella nunca negó su consumo de drogas, sin embargo, dijo que ya dejó atrás sus adicciones pues lo que más le importa es estar bien para cuidar de su pequeño quien, en septiembre de este año, cumplirá cuatro años.

"Hablo también del consumo de drogas, nunca lo he negado, pero ahora puedo decir que estoy completamente limpia y que estoy feliz con mi hijo, tratando de llevar una vida completamente sana, en paz y tranquila".



