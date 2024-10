Mientras que Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de la diva Silvia Pinal, rehace su vida tras confirmarse que Apolo no es su hijo biológico, Mayela, su expareja y madre del niño, reaparece en las redes sociales después de la polémica que se desató por los resultados de la prueba de ADN que cambian para siempre el destino de su vida.

Laguna, quien mantenía una relación de pareja con Luis Enrique desde hace varios años, aseguraba que el menor Apolo sí era el hijo biológico de Luis Enrique, quien adoraba al niño al igual que Silvia Pinal y Alejandra Guzmán.

Sin embargo, la pareja se separó definitivamente en 2022, y en junio 2023, Luis Enrique sorprendió al asegurar que Apolo no era su hijo de acuerdo a una prueba de ADN que le practicó al menor.

Mayela lo demandó por desconocimiento de paternidad, sin embargo, Luis Enrique seguía pagando manutención, según sus propias declaraciones. Tras volver a practicar la prueba de ADN se confirmó que el menor no es hijo biológico de Luis Enrique, algo que asegura, no le sorprende, pues desde hace tiempo él lo sabía, cuando tuvo una discusión con Mayela y ella se lo reveló, lo que lo orilló a practicar la primera prueba a escondidas.

Mayela Laguna reaparece tras escándalo

Como si la familia Pinal necesitara un escándalo más, Mayela Laguna se encargó viralizar los apellidos Guzmán Pinal varias veces, en una ocasión porque supuestamente, con ayuda de Luis Enrique, robaron pertenencias de la actriz Silvia Pinal, después, más de una vez, se filtraron conversaciones en las que Laguna hablaba mal de varios integrantes de la familia de Luis Enrique.

Por mucho tiempo, Mayela aseguró en medios de comunicación que estaba siendo una víctima de la familia Guzmán Pinal, pues su hijo sí era parte de la dinastía, sin embargo, la prueba practicada en septiembre confirmó que no lo es, pues Apolo no es hijo biológica de Luis Enrique, quien a pesar de ello, asegura estar dispuesto a estar cerca del niño apoyándolo si no como un padre, sí como un padrino o amigo.

Luego de darse a conocer los resultados de ADN, Mayela ocultó de su cuenta de Instagram todas sus publicaciones, "desapareciendo" por unos días, mientras que Luis Enrique rompió el silencio sobre el engaño que sufrió.

Ahora, días después del escándalo, Mayela reapareció en sus redes subiendo una foto con su hijo Apolo y con un mensaje con el que buscaría dejar atrás el escándalo: "Empezando de nuevo, abriendo los ojos poco a poco".

Esta reaparición se da después de que su excuñada, Alejandra Guzmán sufriera una aparatosa caída en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue captada con su madre Silvia Pinal, y al parecer, la rockera estaba con algunas copas de más que la hicieron tropezar y terminar en el suelo.





