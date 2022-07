Maya Rudolph llega a los 50 sintiéndose una veinteañera

La actriz y comediante Maya Rudolph ha llegado a los 50 años de vida, pero lejos de creerse una "mujer madura" y preocuparse por el paso del tiempo, ella se sigue sintiendo como si fuera una veinteañera.

La protagonista de la serie “Loot” -que actualmente tiene episodios nuevos los viernes por Apple Tv+- considera que llega a esta edad en un buen momento en su vida, pues además de estar a la cabeza de esta serie, entre sus próximos estrenos está la cinta “Disenchanted” o “Desencantada”, una secuela de “Encantada”.



“Estoy en un lugar en cuanto a mi trabajo en el que siento que puedo elegir los proyectos y que la gente realmente sabe quién soy así que me hace sentir más libre y ese es un gran sentimiento”, dice en entrevista a EL UNIVERSAL



“Me siento como si tuviera 27, de alguna forma mi cuerpo y cerebro lo piensan pero no tengo esa edad”, añade.

Maya, quien nació el 27 de julio de 1972, ha formado parte de programas como “Saturday night live” y también ha incursionado en el doblaje de voz en películas como “Shrek tercero” y “La familia Mitchell vs. las máquinas”.



“No tengo 27 pero realmente trato de abrazar este cambio. Cuando cumplí 40 recuerdo que la gente lo decía como si fuera algo horrible y lo que ha sido genial (ahora) es que con todos los que he hablado, especialmente mujeres, me han dicho que este es el mejor momento y lo voy a amar, así que realmente estoy tratando de ver a futuro”, explica.



“Se ve como un nuevo capítulo, no sé qué es lo que va a pasar, probablemente tenga más canas, pero son buenas cosas, estoy siendo positiva… digo, no tenemos opción y todos vamos a llegar ahí”.



En la serie de Apple Tv+ “Loot”, Rudolph interpreta a Molly Novak, una multimillonaria cuya vida da un giro cuando su matrimonio de 20 años se acaba. Es entonces que se entera que tiene una fundación y que su vida podría dar un giro y de paso encontrarse consigo misma en el camino.



“Siento que se sintió tan maravilloso y halagador haber podido hacer este proyecto porque realmente fue algo que se me dio y me siento muy agradecida por eso”, comparte.

