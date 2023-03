Maya Nazor: el coqueto top con el que destaca su figura

Una de las modelos e influencers más talentosas y bellas de nuestro país es la joven Maya Nazor. La oriunda de Cuernavaca comenzó a subir videos en YouTube en el 2016 y hoy ya se posiciona como una de las creadoras de contenido más exitosas de Latinoamérica.

Recientemente, la ex pareja de Santa Fe Klan compartió en su feed de Instagram un carrete de imágenes donde se la ve deslumbrar con toda su belleza, al mismo tiempo que luce un top negro que la ayuda a destacar su figura.

Leer más: Captan a Santa Fe Klan con...¿nueva conquista?: Lo que se sabe

El último posteo de Maya Nazor ya acumula más de 163 mil me gusta (al momento de hacer este artículo), pero los likes van aumentando minuto a minuto. Incluso la modelo Karely Ruiz fue una de las celebridades que le dio like a la publicación de Nazor. “Los ojos nunca mienten…”, escribió Maya Nazor en la publicación.

Leer más: Esta es la suma de dinero que deberás tener para tatuarte como Santa Fe Klan y el alcalde de Guanajuato



Foto: Maya Nazor. Fuente: Instagram @nazormaya

¿Maya Nazor quiere volver con Santa Fe Klan?

Lo que la mayoría de los fans de Maya Nazor notaron que en un video que publicó recientemente la joven en TikTok podría estar dirigido a Santa Fe Klan. En el video se escucha de fondo la canción “Vida Gangster” de Lauty Gram.

La letra dice: “Me pongo los guantes, y entro pa tu casa mami para robarte (pra pra), soñando con vida ganster y tambien puedo ser tu amanteeeee”. Los seguidores de Nazor aseguran que se trata de una indirecta para Santa Fe Klan, ya que la joven le estaría diciendo que pueden recuperar su relación.



Foto: Maya Nazor. Fuente: Instagram @nazormaya

Esta no sería la primera vez que Maya Nazor usa una canción para lanzarle una indirecta a su ex pareja, ya que reposteó un video de Karol G donde la cantante colombiana dice: “Mi amor es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé”. Maya Nazor no dijo que el video estaba dedicado a Santa Fe Klan, pero los fanáticos dicen que la indirecta se percibe fácilmente.