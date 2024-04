Maxine Woodside sí consiguió boletos gratis para ver a Madonna

Maxine Woodside era una de las miles de fanáticas de Madonna que deseaban acudir a su concierto sin tener un boleto para el espectáculo, sin embargo, luego de intentar e intentar, pidiendo a la producción de "Todo la mujer" que intercediera por ella para obtener un pase, finalmente lo logró y "la reina de la radio" estuvo presente en el último recital en el que Salma Hayek estuvo como invitada especial y así lo presumió.

La llegada del "The Celebration Tour" a nuestro país se convirtió en toda una locura, siendo una de las giras más esperadas del año. La demanda para los conciertos fue tal que "la reina del pop" pasó de promocionar dos fechas, a extender su actuación en México a cinco conciertos, que ofreció la semana pasada, los días 20, 21, 23, 24 y 25 de abril.

La crítica de las y los asistentes al show fue muy positiva desde el primer concierto, lo que causó mayor expectativas en sus fans que acudirían a los recitales posteriores, pero también avivó el deseo de las personas que no adquirieron un boleto de poder presenciar el regreso de Madonna a nuestro país.

Una de ellas fue Maxine Woodside que, maravillada por los fragmentos del show que fanáticas y fanáticos compartieron en redes sociales, pidió -mientras transmitía su programa de radio-, que ella también quería ser beneficiada con boletos para ver a la cantante de 65 años, que a través de esta gira revisitar su trayectoria musical, mediante de las 28 canciones que interpreta.

Sin embargo, la petición de la locutora, en principio, no fue escuchada, por lo que no lo dudó dos veces para exponer su inconformidad totalmente en vivo:

"Oye, Flor, ¿qué pasó con mis boletos?, ¿no me van a dar boleto para Madonna", preguntó a la producción del programa de Radio Fórmula.

Y aunque Woodside externó la admiración tan grande que siente por la cantante estadounidense, también explicó que no adquirió un boleto para el concierto, debido a que le pareció que los precios fluctuaban en cantidades de dinero exorbitantes.

Recordemos que los pases para el show oscilaron entre los mil 20 pesos y hasta los 11 mil 600 pesos.

"Yo quiero verla, si es que acaso me dan los boletos porque no los voy a pagar oye..., ¿como 12 mil pesos?, ay no... mejor me voy a Argentina una semana, que está baratísimo irse ahorita", ahondó.

"La reina de la radio" no conforme, siguió exponiendo su molestia, precisando que Maribel Guardia fue otra de las seguidoras de la "chica material" que se quedó con las ganas de verla en concierto, debido a que tampoco obtuvo patrocinio para presentarse en el show.

"Yo sí muero por verla, pero no voy a pagar 20 mil pesos por un boleto, ni de chiste", reiteró, luego de que Vicky López, co-conductora del programa, le explicara que, por la preventa, el precio de los boletos había aumentado.

"Ay... ¿qué está todo agotado?, ¿no me van a dar ni uno?, ay qué bárbaros... Ocesa ya ni la friega, ¿cómo serán?", precisó.

Sin embargo, a poco que diera inicio el último concierto que Madonna ofreció, Max sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram, donde aparecía en primera fila del Palacio de los Deportes.

"Finalmente llegamos, estamos en el último concierto de Madonna, aquí en el Palacio de los Deportes, sí llegamos", dijo mientras sonreía a la cámara.

La locutora fue testigo de la presencia en el escenario de Salma Hayek, que se convirtió en una de las invitadas a evaluar la competición entre las y los bailarines de la famosa cantante.

