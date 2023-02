Maxine Woodside exhibe silla vacía de Ana María Alvarado; a la conductora le parece una burla

La controversia entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado continua pues, así como lo prometió, la conductora de “Sale el sol” no se presentó en la última emisión de “Todo para la mujer”, situación que no pasó desapercibida por las y los locutores del programa de radio, que a lo largo del segmento hicieron alusión a su ausencia, ya que exhibieron su silla vacía, lo que le pareció a Alvarado una “burla” y una “crueldad”.

Como lo prometió, Ana María Alvarado no fue a "Todo para la mujer"



Foto: Instagram

Este martes, Ana María Alvarado, por primera vez en 32 años, no volvió a “Todo para la mujer”, luego de que hace unos días diera a conocer que Woodside y su hijo, Fernando Iriarte, habían prescindido de sus servicios y aunque la conductora ya había declarado que no se presentaría, Maxine no perdió oportunidad de hacer hincapié en que la locutora no se había presentado, pues “la reina de la radio” ha negado que le haya pedido el puesto a “Anita”.

Lee también: Madonna responde a quienes criticaron su físico en los Grammys; denuncia discriminación

Y si bien, Alvarado no se presentó a la última emisión del programa, estuvo muy atenta a lo qué pasaba en él, pues al poco rato de que comenzara “Todo para la mujer”, la conductora hizo una transmisión en la que expuso que no comprendía el motivo por el que Maxine y sus compañeros habían puesto especial atención a su ausencia, pues ella ya había avisado que no se haría presente, no sólo porque asegura que fue despedida, sino que no ha recibido su último sueldo.

“(Hicieron) muy evidente que no fui y no era necesario, con que dijeran que no fui, porque aparte yo ya lo había anunciado, entonces me imagino que esto fue parte de una estrategia para decir que no me presente”.

De hecho, Ana María precisó que, hasta una de las invitadas, Sughey Abrego hizo mofa de su ausencia, al preguntar si podía tomar asiento en la silla vacía, que todas y todos sabían a quién pertenecía, situación que -como expresó- le pareció fuera de lugar, pues destacó que considera que no había necesidad en puntualizar acerca de que no había asistido al programa.

“Fíjense que lo de hoy con lo de la silla sí ya lo sentí como una burla y una crueldad, ya es un poco cruel, es como un juego, el juego de la silla: ´-¿Dónde está Anita? ¿Dónde va a parecer Anita? ¿Ya llegará Anita? Entonces eso sí ya estuvo como una burla, es un tanto cruel y ya es como de a ver quién puede más”, consideró.

Lee también: Nadia Ferreira: la esposa de Marc Anthony impone la tendencia de mini short y botas altas con estos 3 looks

Ana María Alvarado queire llegar a una negociación con Maxine



Foto: Instagram

Además, la conductora precisó que ya se encuentra reuniendo los documentos que avalan los 32 años que dedicó laboralmente a Radio Fórmula, en la búsqueda de ser finiquitada justamente, sin embargo, aclaró que no se trata de un pleito personal y que, al contrario, lo único en lo que está en búsqueda es que se hagan valer sus derechos como trabajadora, asegurando que ella “quiere conciliar por las buenas”.

“Quedo a las órdenes de Maxine, o de Fernando su hijo, para que me llamen y nos sentemos para una negociación, sí o sí tiene que darla, yo entiendo que quieren usar cualquier otra estrategia para decir que no, que no me lo merezco y por qué y qué bárbara; sea como sea, las cosas así se dieron y hay que hacer una negociación, y estaré el pendiente, en el día y en el momento que me digan, presentarme y llegar a una negociación”, detalló.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

melc