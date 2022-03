Maurico Ochmann la lleva bien con sus ex

Mauricio Ochmann dice que aunque la gente no lo crea, se lleva bien con las madres de sus hijas, incluyendo por supuesto a Aislinn Derbez.

"Es una bendición, son familia", dice convencido el actor de “El Chema” cuando se le pregunta por la también actriz, en específico.

Asegura que, tanto que su actual novia no se pone celosa con quienes fueron sus parejas, pues hay una madurez para saber que eso ya es cosa del pasado, pero obvio no puede ser borrado de su vida porque lo unen sus hijas.



Foto: Alexander SaldaÒaÖ/ El Universal, archivo

Lee también: Cuando Will Smith recibió su Oscar, el pezón de Venus Williams quedó al descubierto

Julián Gil deja atrás pleito con Marjorie por su hijo

Julian Gil ya decidió dejar atrás la disputa legal que tuvo por muchos años contra la mamá de su hijo Matías, Marjorie de Sousa, quien finalmente le quitó la patria potestad en 2020.

Aunque asegura que le ha dolido mucho separarse de su pequeño de seis años, prefiere ya no responder preguntas sobre el tema porque considera que no puede hacer nada al respecto. “No hay juicio hoy en día, no hay nada que pelear, no tengo injerencia sobre el niño, es la mamá, ya no el juez, ya no puede venir (Marjorie) con la excusa que decía antes de que ‘el juez es el que tiene la última decisión’, ahora la que tiene la última decisión es ella. Al fin y al cabo se hizo lo que ella quiso, lo que tramó desde un principio”, dice decepcionado el actor de 51 años.

"Son cosas que a ciertas personas nos toca vivir y se enfrentan, lo duro es que ya se ve como normal y siempre al que más se afecta es al niño porque no puede gritar y decir ‘quiero ver a mi papá o a mi mamá’.



Julián Gil. Foto: Marco Antonio Valdez/ El Universal, archivo

Lee también: ¿Dónde ver películas ganadoras del Oscar?

Alex Sirvent va a velorio de uno y sale con tres

El actor Alex Sirvent llegó a una funeraria en la calle Sullivan por el fallecimiento de su tía; mientras se aproximaba a la entrada, la prensa lo abordó para conocer su opinión acerca de la muerte de Raquel Pankowsky, sin embargo, él desconocía la situación, incluso adelantó condolencias para la familia de Fred Roldán, suponiendo que la asistencia de los reporteros se debía al fallecimiento del productor.

Tal fue su sorpresa al enterarse que Pankowsky también se estaba velando en la funeraria que no le quedó más remedio que preguntar “¿También?” y agregar: “Mira, pues bien dicen que cuando muere uno, mueren tres ¿no?” y se remató. “Siempre es duro despedir a cualquier compañero del espectáculo”.



Foto: El Universal, archivo