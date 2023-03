Mauricio Martínez mostrará el lado menos glamoroso de Broadway

La gente no sabe que detrás de un glamoroso personaje que aparece en obras musicales, hay un actor o una actriz que debió aprenderse en pocas horas un texto, ser al mismo tiempo director de cámara y rezar porque no entre un desagradable sonido de la calle, que destruya todo lo logrado.

Este domingo, de manera virtual, Mauricio Martínez mostrará todo eso en la obra musical "5'11. Based en NYC", desde el Studio 54 de la llamada Gran Manzana.

El montaje, que comenzó a ser escrito el año pasado por Martínez y Robbie Rozelle, quien también lo dirige, tiene como finalidad dar a conocer al espectador lo que sucede en los casting.

El casting es la "prueba" que se hace en video o presencial para que el director de un proyecto visualice y se de una idea de quien puede ser el mejor prospecto.

"Por ejemplo, hay la oportunidad para ser el abogado de Chicago y te mandan dos escenas, un monólogo, canciones, y veces es de un día para otro. Tienes ese tiempo para preparar todo, estudiar, memorizarol y en mi caso, voy con un director de piano para montarla", cuenta Martínez.

"Luego, por la pandemia, era grabarse uno mismo y enviar el video. Era mover el sofá, los muebles, poner los libros arriba de lámpara, conseguir que alguien lea contigo y que a veces se esté haciendo un casting increible y de pronto suene el teléfono que puede ser importante o que pase una ambulancia. Pasa de todo, pero la gente no sabe", dice divertido.

El actor y cantante, protagonista de obras como On your fett!. The story of Emilio & Gloria Estefan y La fierecilla tomada, hará un viaje por los personajes icónicos de Broadway, vistos en puestas como El fantasma de la ópera, Evita, El Hombre de la Mancha y El Rey León.

5'11. Based in NYC estará siendo seguida por cinco cámaras, alguna de ellas en movimiento. El histrión estará acompañado por una banda de cinco músicos y Alexis Michelle (Ru Paul's Drag Race).

"Algunos de los personajes ya los he intepretado, otros no. Lo que sí es que será la primera vez que cante lo que oirán", destaca.

Será la única ocasión en que se transmita de esa manera el espectáculo, que ya tiene amarradas presentaciones físicas en San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Londres. No hay planes por ahora en México.

Los boletos pueden ser adquiridos en la página 54below.com/mauricio.



A punto de vencer al cáncer

Mauricio está por cumplir cinco años en remisión del cáncer de vejiga que le detectaron y eso, dice, lo pone feliz.

“Es la primera vez que cruzo el cuarto año en remisión. En este verano, en junio, cumplo si Dios quiere, cinco años, lo cual significaría que mis revisiones serían una vez al año hasta llegar a 10. Ojalá sea para poder sacar la banderita blanca, tocar la campana, y decir ya me curé al menos del cáncer de vejiga”, dice sonriente.

“Creo que este año también me ha ayudado a sanar, a proteger mis convicciones y ayuda contra el cáncer que luego son cosas que te guardabas, de cosas que te callas y por eso hablo”, indica.

