"Mau y Ricky rompen el silencio y hablan de Índigo"

No hay palabras para describir la felicidad que sienten Mau y Ricky Montaner por el nacimiento de su sobrina Índigo, y comparten a EL UNIVERSAL que con ayuda de Dios esperan también convertirse en padres muy pronto.

“Estamos muy felices con nuestra sobrina, la verdad es que ha sido un tiempo familiar hermosísimo y muy pronto si Dios quiere, creo que yo más pronto que Ricky, (seremos papás también) pero estamos muy emocionados (por el nacimiento de Índigo)”, expresa Mau.

Desde que su hermana Evaluna les dio a conocer la noticia de su embarazo expresaron su emoción con creces, inclusive ese momento familiar fue captado en un emotivo video, el cual la hija de Montaner junto a su esposo el cantante Camilo hicieron para la canción que le compusieron a su bebé.

"TRIBUUU VAN A SER TIIIOOOOOSSS", dijo Camilo en un comentario de la canción; al final del video de su tema "Índigo".

"¡Qué suerte la mía, gané sin jugar la lotería! La falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano", cantan los dos a dúo en el estribillo de la canción.

La expectativa alrededor del nacimiento de la bebé estuvo presente a lo largo del embarazo, pues aunque el colombiano y la venezolana fueron muy abiertos con sus seguidores y compartieron cada avance del estado de gestación a través de las redes sociales, dieron pocas pistas sobre cuándo nacería.

La pareja decidió ponerle ese nombre a su bebé no solo porque les gustaba el color, sino porque era un nombre que servía tanto para niño como para niña.

Según dijo Evaluna, en una entrevista con Despierta América, podían llamarlo por su nombre desde las primeras semanas de gestación “sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer”.

Un inesperado meme Tras la publicación en 2021 del video “Índigo”, muchos internautas comentaron sobre la reacción del hermano de Mau Montaner, cuando su hermana les dio a conocer la noticia enseñándoles su test de embarazo.

Y es que tras recibir la noticia Mau no pudo contener el llanto de felicidad y su expresión facial se le hizo a muchos algo graciosa y lo convirtieron en un meme. Pero para el cantante esto no significo gran cosa, y con humor respondió a quienes lo criticaron y de manera divertida volvió a repetir sus gestos.

“Aparentemente, mi cara en la reacción del video de Camilo y Evaluna es un meme. Pero ustedes también lloran feo, no me juzguen”.

Mau y Ricky en La Voz Kids Mau y Ricky quieren guiar a los niños de La Voz Kids, dándoles consejos y apoyándolos en todo, así como su padre Ricardo Montaner lo hizo con ellos cuando eran pequeños.

“No eran de regaños para nada, yo recuerdo correcciones de mi padre desde chiquito cuando estaba escribiendo canciones y me frustraban muchas, porque yo creía que desde el principio todo estaba perfecto y de repente me encontraba con un par de anotaciones no buenas, porque cuando uno escribe una canción uno derrama el corazón y el alma ahí y cuando alguien te dice no me gusta o si o esto es una miera, está jugando con algo de algo que viene de ti”, comenta Mau.

Pero esas correcciones lo hicieron ser mejor y ser autocritico con lo que hacía desde niño y ese tipo de cosas también se las harán ver a los concursantes del programa de televisión que dará inició el próximo 25 de abril por el canal de televisión abierta Azteca Uno.

“Yo estoy muy feliz, venimos de hacer la última temporada y fue algo que para nosotros fue una experiencia tan hermosa que nos permitió aprender mucho y siento que cuando uno ve a estos niños, se ve uno asimismo cuando teníamos esa edad, termina siendo como una de esas experiencias que te permite vivir Dios…”, expresa Mau.

Las sillas de los coaches, además de Mau y Ricky, estarán ocupadas también por Joss Favela, Paty Cantú y María León, quienes esperan además de trasmitir sus conocimientos a los pequeñines, aprender de ellos y vivir nuevas experiencias juntos. “Es una oportunidad genuinamente trascendente, nosotros que vivimos haciendo música y componiendo canciones, nuestro sueño final y más grande es poder acompañar la vida de las personas y hacer pequeñas grandes diferencias en las ellas.

Y en la Voz Kids la oportunidad se amplifica, porque estas cara a cara compartiendo todas tus experiencias, no se trata un concurso de canto y ya, es un aprendizaje mutuo, esos niños seguramente nos enseñaran también mucho”, expresa Paty Cantú.



jgt