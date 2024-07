Matt Damon y Casey Affleck, dos amigos al borde del delito

Para Matt Damon y Casey Affleck, Boston es mucho más que un lugar en el mapa, es su hogar y el origen de su amistad. Es por eso que los actores decidieron regresar a su ciudad natal para capturar su esencia a través de su nueva película The instigators.

“Crecimos juntos, hemos estado en la vida del otro durante 43 años, Casey es un poco más joven. Luego nos fuimos a Los Ángeles con Ben (Affleck), vivíamos juntos y luchábamos por ser actores, hemos pasado por cada fase de la vida juntos desde que éramos niños”, recuerda Matt Damon en entrevista.

El largometraje no sólo marca el regreso de estos amigos a la pantalla, también es el segundo filme producido por Artists Equity, compañía fundada por Matt Damon y Ben Affleck en 2022.

“Lo que realmente disfruto de trabajar con Casey, después de haber hecho creo que nueve películas con él y una obra en Londres hace 20 años, es que nunca sé qué va a hacer. Tomamos riesgos y vamos en diferentes direcciones. A veces funciona y a veces no, pero realmente sientes que has explorado la escena a fondo y has sacado todo lo que había en ella para cuando vuelves a casa”, cuenta el actor.

The instigators relata la trama de Rory (Matt Damon) y Cobby (Casey Affleck), dos hombres que se ven forzados a colaborar en un robo a un político corrupto.

La historia está basada en la vida criminal de Boston, a través de la cual Casey vio la oportunidad para explorar temas como la amistad, el crimen y el humor.

“Y poder hablar abiertamente en tu lengua nativa y que nadie te mire raro por ello es una de las mejores partes”, confiesa Affleck.

Ambientada en los años 90, cuando las pandillas dominaban y la violencia estaba en su punto máximo, la trama posee, de acuerdo con el otro guionista del filme, Chuck MacLean, un humor “cínico” característico de la ciudad, “tal y como el jazz lo es de Nueva Orleans”.

“Había dos cosas que garantizaban la risa de mi padre: primero, las historias sobre alguien recibiendo una paliza, y la otra, engañar a alguien, como un tipo de estafa. Aprendí que robarle a una persona rica no era malo, a menos que te atraparan”, dice Chuck.

Compañeros de crimen

En la trama, Rory es un padre y exmarine reservado con problemas financieros y Cobby un exconvicto extrovertido y desinhibido cuyo pasado criminal amenaza con resurgir. A estos polos opuestos la vida los lleva a formar una alianza que se convierte en un caos.

“La película tiene un humor muy cínico caracterizado por una mezcla de sarcasmo y fatalismo. Es una perspectiva que permite ser autocrítico y, al mismo tiempo, sentirse superior, esa es su esencia”, comenta Casey.

La desesperación de Rory lo lleva a tomar decisiones drásticas y, cuando él y Cobby se embarcan en el atraco planeado por el gánster local, Mr. Besegai (interpretado por Michael Stuhlbarg), nada sale como esperaban.

“Casey escribió el guión y se dio a sí mismo el personaje con todas las líneas. ¡Y me hizo el personaje que no sonríe y no habla!”, bromea Damon.

Los protagonistas no sólo deben enfrentar la presión de la policía, también la de burócratas corruptos y despiadados jefes del crimen que buscan venganza, lo que los hará convencer a la terapeuta de Rory, la doctora Donna Rivera (interpretada por Hong Chau) para que se una a la fuga.

“Boston tiene una energía que es casi palpable. Es una ciudad con un carácter fuerte y una historia rica, y eso se siente en cada esquina. Trabajar aquí ha sido una experiencia muy especial”, comenta emocionada Hong Chau, quien además de actriz es alumna de la Universidad de Boston.

Junto a ellos tres, también se encuentran nombres en el reparto como Caylee Cowan, Richie Moriarty, Jack Harlow, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow y Ron Perlman.

“Cada persona en esta película ha estado en proyectos que realmente me encantaron. ¡No podíamos creer que aceptarían, eran nuestros actores favoritos! Afortunadamente, estaban dispuestos a participar quizás en una escena o dos y simplemente disfrutar del proceso. Ellos aportaron ideas únicas a sus personajes y eso es lo que hace que la película sea tan divertida”, expresa Damon, quien funge también como productor.

The instigators llegará a salas de cine el 2 de agosto y el 9 de agosto llegará a la plataforma streaming de Apple TV+.