Matías Novoa: 5 parejas de ficción de las que se enamoró en la vida real

Matías Novoa y Michelle Renaud sorprendieron a más de uno cuando anunciaron que estaban juntos. Sin embargo, desde sus redes sociales se han dejado ver más que felices. Incluso comparten la hieloterapia y hasta estarían conviviendo junto al hijo de la actriz.

Ellos se conocieron en el 2021 mientras trabajan juntos en “Doblemente embarazada”. Algún tiempo después Michelle Renaud y el chileno terminaron de sellar su romance tras las grabaciones de “La herencia”. Y si bien no hay nada malo en esta relación, estamos en condiciones de decir que el actor se enamora de todas sus parejas de ficción.

Es que esta no es la primera vez que Matías Novoa termina anunciando noviazgo con compañero de elenco. Al chileno ya le había pasado en otras oportunidades. Es más, el solo hecho de saber que comenzó a grabar novela nueva ya ha puesto en alerta a los chismosos que esperan que esta vez no se enamore o por lo menos no lo haga mientras esté con Michelle Renaud.



Quiénes son las 5 parejas de ficción de las que se enamoró Matías Novoa

La primera vez que Matías Novoa se enamoró de una compañera de ficción fue cuando aún vivía en Chile. Fue en el 2006 cuando se casó con Daniela Castillo. Con ella viajó a México para intentar triunfar fuera de su país.

Cuando Matías Novoa se divorció de la actriz fue contratado por la TVAzteca. El canal lo eligió para protagonizar “Tanto te amo” donde conoció a María José Magán. La venezolana se transformó en la madre de su hijo.

Pero los escándalos llegaron para Matías Novoa en medio de este romance. Es que mientras estrenaba paternidad comenzó a rodar “Bajo el alma” junto a Bárbara de Regil y adivinen qué pasó. Tuvieron un affair que si bien duró poco llevó a que terminara la relación con la mamá de su hijo.



Bárbara de Regil, Matías Novoa y #EvaCedeño son los protagonistas de la nueva versión de #TúONadie para Televisa.#BárbaraDeRegil y #MatiasNovoa en 2011 debutaron juntos como protagonistas de telenovela para TV Azteca "Bajo el alma". pic.twitter.com/V6R3Jv2rKt — Romega TV (@Romegadigitaltv) June 6, 2022

Luego llegó el turno de María Fernanda Yepes. Matías Novoa la conoció cuando les tocó protagonizar “La Teniente”. Con la colombiana también duró poco, aunque fue otro nombre más para agregar a su lista de mujeres de las que se enamoró en plena ficción.



En el 2020, Matías Novoa volvió a casarse, esta vez con Isabella Castillo. Con la actriz cubana formaron parte del elenco de “El señor de los cielos”. Y ahora, el galán está grabando “Cabo” con Bárbara Regil, así que todos esperan que no haya remake y que lo suyo con Michelle Renaud siga avanzando viento en popa.