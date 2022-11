Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, se lanza como baladista y asegura "No todo es reggaetón"

La adolescencia de Matías Gruener, el hijo de Susana Zabaleta, ha sido muy diferente a la que han vivido otros jóvenes de su edad. El cantante de 16 años acepta que se ha enfrentado a una dualidad musical en la que, por una parte esta expuesto al gusto de su generación por el género urbano y por otra, también tiene la influencia de sus padres con los boleros y la ópera.

Su famosa madre no sólo es actriz, también es una soprano reconocida; mientras que su papá, Daniel Gruener, de quien su mamá se separó en 2013, se dedica a la dirección y producción de cine, por lo que le enseñaron a escuchar cantantes baladistas.

"Crecí en una sociedad donde en las fiestas escuchábamos reggaetón, pero en mi casa sólo había baladas y boleros, venía Armando Manzanero a la casa y se escuchaba a Luis Miguel, Emmanuel, Elvis Presley", cuenta Greuener en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también: Kunno y David Guetta vivieron un momento incómodo por un beso y todo quedó en video

De ese gusto nació la idea de lanzar su propio proyecto musical y convertirse en un baladista a la par de su carrera como actor. El intérprete ya ha lanzado un par de sencillos, siendo el más reciente "Mala", un tema que habla sobre un cantante que tuvo que madurar antes debido a un desamor.

"A pesar de que a mí me gusta lo urbano, no suelo cantarlo porque siento que es demasiado simple, sólo juntar un beat con una letra que rime y diga estupideces; en cambio, siento que el agarrar un bolero, bien bonito o algo acústico con un piano o una guitarrita es buscar más a profundidad para que le llegue a todo el mundo y no nada más sea la fiesta"

En el video musical, se le ve actuando como dos hombres a la vez, por una parte un chico del staff que es tímido y por otra un cantante seguro de sí mismo. Algunos de los comentarios de las fans destacan su sensualidad.

Al respecto, Gruener acepta que ha cuidado que la imagen que proyecta sea la de un joven confiado, que sirva de inspiración para otros chicos de su generación que tienen miedo de aventurarse a cantar algo distinto al reggaetón, que hoy está de moda.

"Mi responsabilidad como artista es enseñarle al mundo que la generación de los chavos de hoy no sólo es fiesta, drogas y música loca, hay más allá y hay mucha gente con mucho talento, simplemente no hay que tener miedo y lanzarse porque muchos chavos tienen.

Lee también: Filtran videos de la exnovia de Nicky Jam, la modelo Génesis Aleska, haciéndole brujería al cantante