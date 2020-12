La Navidad agarró a los integrantes de MasterChef en plena competencia, por lo que decidieron hacer una celebración especial para el próximo viernes, en la que estarán presentes invitados como Kika Édgar, Bárbara de Regil, Litzy y Facundo.

Aunque los artistas dijeron que no les es indiferente la cocina, reconocieron que cocinar bajo presión es bastante complicado, pero no por eso imposible o menos disfrutable. Ellos, en casa, también han podido cocinar, cosa que normalmente les es negada por sus tiempos de trabajo.

Litzy, por ejemplo, estaba en México pero regresó a Miami porque tiene allá a sus cinco animalitos, que son su familia, por lo que pasará Navidad y Año Nuevo en casa, tal vez con algunas amistades muy cercanas, pero dijo, la distancia no impedirá que lleve el sazón de su familia hasta allá.

“A mí me fascina el bacalao y la verdad es que nunca en la vida lo he hecho porque siempre lo hacen mi abuelita y mi mamá. Es un proceso muy elaborado, pero le dije a mi mamá que me pasara esa receta y yo en Miami voy a comprar aunque sea un kilo y por teléfono me va a guiar. Necesito hacer Bacalao, le dije que me pase la receta por videollamada; me dijeron que sí me van a ayudar y la verdad es que me encanta, a mí me gusta mucho la cocina y soy de buen diente. Estos meses descubrí que me quedan ricos los platillos que me invento”, dijo a EL UNIVERSAL.

El próximo viernes, Litzy se unirá con la Soldado Esquivel en una dinámica en la que pondrán a prueba su creatividad, rapidez y sazón.

“Yo no tenía ni idea de qué nos iban a poner a hacer. Sabíamos que íbamos a estar allí, pero no sabíamos que nos iban a poner a concursar, entonces esa fue una sorpresa en ese momento y además con platos navideños. Yo nunca en la vida había hecho un plato tan elaborado, entonces la verdad fue sorpresa, pero al mismo tiempo muy divertido y de mucha concentración porque tienes límite de tiempo para cocinar y apenas estás conociendo a tu compañero, que está concentrado en ganar”, comentó la actriz.

Kika Édgar, otra de las invitadas, trabajará con David. En entrevista con este medio dijo que si hay una palabra que define el sentimiento de estar en la cocina de MasterChef es como algo divertido.

“No fue nada estresante, al contrario. Fue una cosa bastante divertida, enriquecedora; mi compañero súper lindo, yo estuve a las órdenes de su creatividad e hicimos un muy buen equipo. Para mí fue algo muy bonito porque yo soy muy hacendosa y le entro a todo, fue una experiencia bastante linda. Yo me siento relajada en la cocina pero estar en un programa con el tiempo medido te genera estrés, aún así me divertí mucho. Él tenía bastante medido el tiempo de cocción, creo que todas las cosas se dieron como deberían haber quedado”.

Kika confesó que no es de las que se meta mucho a la cocina, pero definitivmente sí lo hace en estas fechas. Esta temporada la artista la pasará con su esposo y su hija, pues por la pandemia han decidido quedarse en casa y celebrar unidos.

Facundo, otro de los que metió las manos en la cocina del programa, dijo que él en realidad creció con una idea más hippie para estas fechas, pues su costumbre familiar es viajar y estar con los amigos. Aún así, dijo que disfrutó ser parte de este programa

“A los 15 años dejé de pasar Navidad con mis papás y yo me iba con mis amigos, era costumbre que nos íbamos de viaje con mis amigos, y ahora casi siempre nos vamos de viaje. Como somos padres separados, a ellos les toca Navidad con alguien y Año Nuevo con alguien, nos vamos turnando. Esta Navidad les toca con su mamá, yo me voy de viaje con mi novia, pero como que sí, lo distinto de otras navidades es que no puedes viajar a cualquier lugar ni puedes hacer el plan que se te antoje. No tengo mucha familia, mi familia por parte de mi papá y mi mamá viven en Argentina”, contó.

“Estuvo bien divertido porque sí me gusta cocinar, no soy muy bueno no hago muchos platillos, sobre todo porque no cocino para mí solo, cocino como cuando habrá algo con mis hijos, hemos hecho varios platillos, pero la diferencia es que los hacemos por convivir, no bajo presión. La experiencia es muy distinta de cuando uno cocina en Masterchef que cuando uno cocina en su casa”, comentó respecto a su participación en el programa.

Facundo fue el ayudante de Meche y dice que algo que sí le dio mucho estrés fue cuando ella le preguntaba por el sabor de algunas cosas, pues él sabía que su permanencia estaba en juego y que no era lo mismo decirle él cómo le sabía a que lo hiciera un chef.

Platillos navideños, estrés, errores y logros se disputarán este viernes en el programa, conducido por Anette Michel, y liderado por los chefs José Ramón Castillo, Chef Herrera y la Chef Betty. El programa se transmite los viernes a las 19:30 horas por Azteca UNO.

