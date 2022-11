MasterChef Celebrity: esta es la razón por la que Carlos Eduardo Rico perdió la competencia

Durante la última emisión del programa de cocina "MasterChef Celebrity" fue el comediante Carlos Eduardo Rico quien tuvo que salir de la competencia luego de un grave error a la hora de preparar el platillo del reto de eliminación.

Con mandil negro, listos para ser evaluados por última vez, se encontraban Carlos, Mauricio Mancera, Alejandra Toussaint y Lorena Herrera, después de que los cuatro fueron perdiendo su oportunidad de subir al balcón durante todo el programa.

El comediante primero no superó un reto de campo en el que todos los participantes se enfrentaron desde una huerta en Malinalco, después no logró convencer a los jueces con un reto en el que la principal proteína era jabalí, venado, guajolote o pavo y finalmente perdió su puesto en el concurso tras no conseguir hacer unos churros.

“Puse todo como me dijeron”, defendió el comediante ante el chef Joserra quien descubrió a mitad de la preparación que la masa de Carlos era imposible de salvar después de que le faltó harina.

Para rescatar el reto Carlos siguió las recomendaciones del chef experto en chocolates de hacer unas crepas y enrollarlas, sin embargo con esta acción no completaba el reto que era hacer churros o donas.

“La verdad es que sí fue un terrible caos, confieso mi total falta de conocimiento y no he escuchado mejor una instrucción que hicieron del agua hervida, pero independientemente de eso aquí me han enseñado a adaptarme”, dijo Carlos antes de presentar su postre que llamó “tacos churros”, algo que algunos de sus compañeros consideraron una locura.

“No existen eso de los taco churros, es una imbecilidad”, expresó Arturo López Gavito. Sin embargo los chefs valoraron la valentía de Carlos al no darse por vencido y su capacidad de adaptación.

“Vine aquí como un ignorante en la cocina, me voy como un fan absoluto de cocinar y con el gusto de generar una tradición en mi casa”, expresó el comediante para despedirse.

El regreso y la venganza

En esta emisión también destacó el regreso de algunos de los participantes de la primera edición de MasterChef Celebrity: Matilde Obregón, William Valdés, Paty Navidad, Stefanie Salas y La bebeshita, quien no aportó nada a su compañera Alejandra Toussaint, sino que provocó un desastre en la estación, algo que algunos compañeros criticaron, entre ellos Gavito.

“Pobrecita de Ale, te pusieron a trabajar con esa persona llamada "Bebeshita" y me da mucha pena por lo que va a pasar”, dijo el juez de La Academia.

Además a mitad del programa Alejandra Ávalos protagonizó un encontronazo con la cantante Nadia, quien ya estaba en el balcón de salvación y fue sacrificada por la actriz, según dijo, en venganza por una ocasión en la que Nadia le puso un reto difícil.

“¿Te acuerdas cuando me diste las hormigas chicatanas?”, preguntó Ávalos a la exAcademica.

Pero Nadia se defendió con el argumento de que nunca fue su intención hacer perder a Alejandra.

“Para mí darte las hormigas chicatanas, que son de mi tierra Oaxaca es un honor. Siento que mi corazón está sangrando por dentro, que resentidota”, dijo la intérprete ante la emoción de sus compañeros que se burlaron de la acción vengativa.



Algunos de los exparticipantes volvieron por una revancha Foto: Instagram

