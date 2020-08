A más de 40 años de la OTI, Napoleón descubre "culpable" de su fracaso

Ahora que está escribiendo su libro de vivencias, el cual espera terminar en los próximos meses, José María Napoleón descubrió por qué no recibió ningún voto en España cuando representó a México en 1977 en la OTI.

Aquel hecho, relata, le dolió profundamente, aunque ahora se siente más tranquilo.

"Ya sé qué provocó que 'Hombre' no tuviera ni un sólo voto en Madrid, España", comenta consternado.

"Me tardé muchos años, me tardé cuarenta y tantos en saber por qué nadie votó por México. Yo me sentía culpabilísimo; cuando llegué a México quería esconder el rabo entre las patas como un perrito golpeado", señala.

A la vez, recuerda que cuando pisó su país, pese a sus temores fue recibido en el aeropuerto por una multitud que ya lo esperaba.

Para el cantante se trató de una derrota que fue provocada y de la que aún no puede dar detalles, pues esta historia llegará a sus seguidores cuando publique el libro que piensa acompañar con el lanzamiento de un álbum.

"No quiero encontrar culpables, no son culpables ficticios, no es algo que yo inventé, no es algo que yo inventé, es algo que se provocó y entonces sí me dolió mucho saberlo cuarenta y tantos años después del festival. Me ha dolido como no tienen idea".

El cantante pensó incluso que moriría sin encontrar respuestas a un tema que fue como "una espina en el ojo".

"Quiero terminar el libro en un par de meses cuando mucho y ver si encuentro una editorial para que me lo publique y acompañarlo con un disco que estoy haciendo de 10 canciones", cuenta.

Toma cuidados ante el Covid-19

El músico ganador del Grammy por su excelencia artística relata que se cuida normalmente y sin exageraciones en cuanto al tema del Covid-19, sobre todo por ser una persona mayor (cumplió recientemente 72 años). Al llevar siempre un vida sana en la que no toma ni fuma señala que no tiene temores.

"Estoy perfectamente sabiendo que estoy sólo de paso y espero que no pase nada que me lleve antes de tiempo, antes de que la mano de Dios me diga hasta aquí llegaste", explica.

"Estamos sólo de paso, hay que tenerlo presente. De todo lo que tenemos lo más seguro es la muerte así que cuando llegue habrá de llegar sin avisar como siempre".

