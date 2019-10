Marvel presenta la versión madura del Spider-Man de Miles Morales

Los cómics de Marvel siguen ampliando horizontes, ejemplo de ello es la serie "The End", que se publicará en Estados Unidos a inicios de 2020 y en ella se narrarán las historias finales de los superhéroes más populares de la Casa de las Ideas. Entre ellos están el Spider-Man de Miles Morales, al que se le puede echar un primer vistazo convertido en un señor mayor.

El anuncio se ha hecho en la Comic-Con de Nueva York. Marvel Comics ha lanzado las seis portadas de las seis historias finales que prepara. A diferencia de otras series, "The End" contendrá historietas de solo un tomo (one-shot). Los superhéroes que protagonizarán una misión en sus años de jubilación serán el Spidey de Morales, Doctor Strange, Venom, Capitán América, Deadpool y Capitana Marvel.

Eso sí, que se muestre cómo será cada superhéroe en el futuro (como si se estuviese jugando al FaceApp) no implica que todos envejezcan de la misma forma. Por ejemplo, Morales y Doctor Strange lucen canas y abultadas barbas blancas, mientras que las futuras versiones de Venom y Capitana Marvel ofrecen solo una versión diferente a la que están acostumbrados los fans.

Los que parece que serán eternamente jóvenes son el Capitán América y Deadpool. Como ambos tienen suero de súper soldado en sus cuerpos, parece que el tiempo no pasa por ello, eso o que el bótox logra efectos milagrosos en los superhéroes.

La línea "The End" comenzó en 2003 cuando se lanzó una miniserie que fue nombrada posteriormente 'Thanos: The End'. Posteriormente han podido verse los últimos días de superhéroes como Wolverine, Hulk o The Punisher. Esta nueva tanda mostrará las misiones a las que tendrán que enfrentarse los personajes de Marvel ya en su período de senectud.

Cada tomo estará escrito y dibujado por diferentes creadores. 'Captain Marvel: The End' correrá a cargo de Kelly Thompson en el guión y Georges Jeany en el arte, 'Doctor Strange: The End' lo escribirá Leah Williams y el arte lo hará Filipe Andrade, Saladin Ahmed escribirá el guion de 'Miles Morales: The End' y las viñetas serán dibujadas por Damion Scott.

'Captain America: The End' será escrito y dibujado por Erik Larsen, Joe Kelly y Mike Hawthorne se encargarán de 'Deadpool: The End', mientras que 'Venom: The End' tendrá un guión de Adam Warren y será dibujado por el artista Chamba. Los nuevos tomos de la serie llegarán a inicios de 2020.

