Martiño Rivas se enorgullece de Ana de Armas 

Los compatriotas de Ana de Armas son quienes más creen en ella, así lo demostró el español Martiño Rivas, quien en su visita a México mostró su apoyo a la actriz cubano-española, que está nominada a los premios Oscar por su actuación en “Blonde”, convirtiéndose en la primera actriz cubana nominada a este galardón. “Lo que ha conseguido Ana no tiene precedentes, por lo menos en la cinematográfica española siempre hemos tenido buenos precedentes, pero la diferencia es que todos ellos tenían una carrera muy sólida en España, antes de viajar a Hollywood; Penélope ya era chica Almodóvar, por ejemplo, Ana de va a Hollywood y antes había hecho “El internado” y “Mentiras y gordas”, no hay precedentes para alguien que haya alcanzado un éxito tan grande, hay que quitarse el sombrero ante Ana que cada vez sigue avanzando, conquistando nuevas cuotas, es un fenómeno a seguir y me siento muy orgulloso de haber podido compartir escena con ella”, dijo Rivas.

Amanda Miguel fue censurada

Amanda Miguel también sufrió la censura que han sufrido algunos de sus compatriotas argentinos en su música. Cuando en los años 80 escribió el tema “Así no te amará jamás” incluyó una frase que dice: “No sé si te das cuenta con la estúpida que estás”, refiriéndose a una mujer con la que la engañaron, pero al intentar cantarla en el programa más popular de la televisión mexicana, en aquel entonces, tuvo que cambiar la palabra porque lo consideraron demasiado ofensivo. Así lo recordó junto a su hija Ana Victoria, quien fue testigo. “Raúl Velasco decía ‘¿cómo puede ser?, ¿Cómo dices estupida?”, pero no es como usar una mala palabra en una canción por llenarla realmente tenía un sentido”, dijo Ana. Al respecto Amanda defendió su letra como parte de la realidad a la hora de expresar el despecho. “No vas a reconocer que la tipa que se está llevando a tu marido es más inteligente que tú, lo más seguro es que sea una estúpida, porque tu marido no se casó contigo por casualidad”, dijo entre risas.



La abogada de “El Chapo” fue aprobada por el capo

Mariel Colón, abogada criminalista que defendió a Joaquín “Chapo” Guzmán durante su último juicio antes de ser condenado a cadena perpetua en 2019, no ha terminado su relación profesional con el capo de la droga, pero su relación va más allá, pues Mariel sigue defendiendo a Emma Coronel, esposa de el “Chapo”, con quien decidió poner una marca de ropa. Pero además ahora que se lanzó como cantante, aseguró en conferencia de prensa que le ha cantado a su cliente, y este la ha aprobado, además confían en que seguirá haciendo bien su trabajo como abogada aunque entre al mundo del entretenimiento musical.

“Me dijo que canto muy bonito, y a Emma hasta se le enchinó la piel”, compartió “La abogada”, pseudónimo que utilizará como nombre artístico}}



