Cómo protagonista de la nueva serie “Nacho”, que retrata la vida del también productor de cine para adultos español, Martiño Rivas ha encontrado cierto encanto en la narrativa de vida de un hombre que considera de cierta manera un héroe, por ser experto en el tema de sexo.

“La primera vez que la vi con mi madre, mi padre y mi hermana al lado la disfruté muchísimo. No es de mal gusto, retrata el sexo en toda la paleta de colores y cada escena de sexo añade algo que contribuye a dar una dimensión más compleja”, explicó el actor en conferencia de prensa.

Martiño visitó México para presentar esta serie que se estrena el 3 de marzo en la plataforma Lionsgate+ y destacó su interés por hablar abiertamente de la industria del porno como una forma de contribuir a la naturalización del sexo y hablar sobre la prohibición y los estigmas al rededor del tema.

“No creo que prohibir algo sea la solución a nada, no creo que barrer debajo de la alfombra contribuya a hacer nada, sí la industria del porno tiene todavía tintes de prohibición creo que la solución a eso es darle mayor visibilidad”.

En su caso, reconoce que para él y sus compañeros se generación en la escuela, por ejemplo, el consumo del material para adultos era muy generalizado y natural. “Conocí a Nacho Vidal a los 12 años y crecí con él”, aceptó entre risas.

Por esta razón es que buscó que, además del morbo, que agradece cómo uno de los ganchos que promueven esta producción, la historia también tenga un trasfondo que habla acerca de la consciencia participativa en este tipo de ocupación y la vida detrás de un actor porno, a los que todavía se les tiene cierto recelo.

“Miedo sí tenía, porque quería ser responsable, retratar la realidad, no me gustaría contribuir a divulgar una mentira, por eso me importaba que hubise una diversidad de personajes y que hubiese mujeres con poder y conscientes de la decisión”, dijo.

“No es un biopic, no tiene un rigor documental, pero la figura de Nacho sirve para retratar ese mundo de la industria del sexo y creo que para mí fue importante que la productora fuera mujer (Teresa Fernández-Valdés), porque si Nacho consiguió llegar tan alto es por todas las mujeres que confiaron en él”.

