Martín Barba no teme ser etiquetado en papeles gay

Con más de 15 años de carrera, Martín Barba no había tenido la oportunidad de tocar temas relacionados con la comunidad de LGBT+, a la cual él pertenece, hasta que llegó la serie Pacto de silencio y la obra Smiley.

“Curiosamente los personajes de ambas historias se llaman Alex y para darles vida no me tuve que preparar mucho, ambos llegaron cuando yo tenía ya mucho tiempo viviendo mi sexualidad abiertamente, ya me sentía cómodo de hablar del tema, por eso los recibí con mucho amor y nada de miedo”, dijo el actor en entrevista.

En Pacto de silencio da vida a Alex Peralta, el mejor amigo de la influencer Brenda Rey, quien le ayudará a descubrir quién fue su madre biológica y porqué intentó deshacerse de ella abandonándola en un bosque; mientras que en la obra Smiley interpreta a un bartender que por error conoce a Bruno, un arquitecto, y aunque ambos saben que quieren estar juntos, el que sean tan diferentes no les permite realzar su amor.

“Yo buscaba algo así porque muchas veces me encontraba con caricaturas, estereotipos... Pensé: ‘no podemos tocar un personaje con tan poquita profundidad, porque las cosas no son así, de una sola etiqueta’, entonces quería hacer algo sobre la comunidad LGBT+, porque al ser parte de ella, podría manejarlo con más matices”.

Aunque sabe que realizar personajes tan parecidos, aunque en historias y medios diferentes, podría llegar a encasillarlo, a Martín no es algo que le preocupe.

“Considero que estamos en otro momento, donde hay mucha más apertura, pero si me llega a suceder que me encasillen y me den sólo personajes gays está bien, que me los den porque es lo que soy y no tengo problema con eso”.

Esta noche en el escenario de La Teatrería se despide de Smiley, pero curiosamente no lo hará como Alex sino como Bruno, ofreciéndole así la posibilidad de recrear cinco personajes más, para después, en 2024, abrir la posibilidad de retomar la temporada.

“Me voy agradecido, porque íbamos por tres meses de funciones y nos hicimos de todo el año, me llenó la experiencia”.