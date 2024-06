Martha Cristiana y cuando relató que su padre era homosexual: "yo soy inseminación artificial"

Por su personalidad contestataria y subversiva, Martha Cristiana ha roto con los moldes impuestos por los roles de género, en una industria cargada de sesgos generizados y sexualizados, como es el caso de la industria de la moda y los certámenes de belleza y, mucho de ello, tiene que ver con su experiencia de vida, pues en el pasado relató que la homosexualidad de su padre la ha llevado a empatizar con los sectores de la población vulnerados por sus preferencias e identidades sexuales.

La renuncia de la modelo a la dirección de Miss Universo México, tras ser testigo de acciones transfóbicas, ha sido aplaudida no sólo por integrantes de la comunidad LBGT+, sino por personas que muestran fatiga y descontento de vivir en una sociedad en la que sigue primando la discriminación y la intolerancia.

En sus redes sociales, la personalidad de la televisión ha compartido algunas de las publicaciones en donde es elogiada por la decisión que tomó, y es que este no sería el primer guiño que Martha ejecutaría en pro de las minorías.

Lee también: Martha Cristiana renuncia a la dirección de Miss Universo México, denuncia falsa inclusión y transfobia

Martha Cristiana, que se considera una mujer abiertamente feminista, ha puesto los puntos sobre las ies, hablando de temas que siguen siendo tabú en la sociedad, comenzaron por su experiencia propia, pues ya han pasado años desde la primera vez que habló de la homexualidad de su padre, el influyente arquitecto Aaron Merino.

En una entrevista para "Terapia de shock", la también actriz relató que su padre fue un hombre homosexual, que se casó con su madre por las presiones sociales y los estigmas que existían en la población poblana por la década de los sesenta, pues gran parte de ella lo criticaba duramente por su personalidad.

"Mi papá era gay, y mi papá se casó, y tuvo hijos; yo soy inseminación artificial", dijo.

"Venimos de una sociedad en donde era el horror máximo, el pobre de mi papá, imagínate que lo hubieran cachado de mujer, ya me imagino la arrastrada que la hubieran dado, la sociedad poblana se burla de él, busca quién es la más guapa de Puebla; mi mamá, se la presentan y le propone matrimonio".

Lee también: Martha Cristiana confiesa que, con unos tragos encima, acepta los besos de una mujer

La famosa dijo que ella cree que, cuando don Aaron le pidió matrimonio a su madre, la señora Martha Ponce de León, esta no tenía idea de las preferencias sexuales de su futuro esposo, pues aún era muy joven y había sido criada en una familia católica muy conservadora en la que, probablemente, no se hablaba de temas relacionados con las preferencia sexual.

Aaron Merino y Martha Ponce de León, padre y madre de Martha Cristiana. Foto: Instagram

"Mi mamá no se dio cuenta, tenía 22 años, era una niña muy inocente, estaba educada de una forma muy conservadora, no tenía experiencia, se enamora perdidamente y no se da cuenta, y yo creo que mi papá era un hombre que, quizá, no lo tenía completamente asumido", destacó.

En otras declaraciones, la modelo afirmó el gran amor y admiración que siente por su padre, aclarando que si habló de la experiencia que vivió con él, fue en búsqueda de que personas que atravesaron situaciones similares se sintieran identificadas, pues por esta misma situación fue víctima de bullying cuando era una niña.

"Es importante hablar de cosas con los demás nos podemos identificar y nos dejemos de sentir como unos frankenstein, lo que nos hace más daño es sentir que no pertenecemos, la verdad nos hace libres, al final lo que yo quise era conectar con esa parte, esconder pensamos que es la única alternativa que tenemos, yo soy una mujer que ama profundamente a su padre, que lo respeto profundamente, ya no está con nosotros pero fue un hombre que me dejó un legado invaluable", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc