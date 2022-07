A Marta Aura ninguna gripa la detenía para actuar

A sus 79 años, una fuerte gripa adquirida durante el rodaje de "Coraje", su última película, no iba a detener a Marta Aura estar en el set.

Era diciembre de 2018. En la cinta había hecho una secuencia en la que, dentro de una obra de teatro, se mojaba, y eso le generó también que se quedara afónica, que tampoco le impidió seguir trabajando.

"Todos nos apanicamos, le dijimos que descansara y ella dijo que no, que era la última semana de filmación, faltaban unos tres o cuatro días, y que cómo iban a parar. Y lo hizo, era una super profesional en toda la extensión, un honor trabajar con ella", cuenta Samantha Guillén, productora del filme.

"Coraje", que se estrenó durante el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, hizo que Aura ganara el premio a Mejor Actriz, el cual no pudo recibir por estar internada a causa de una neumonía, de la que no se pudo recuperar del todo.

Su hijo y director del filme, Rubén Rojo, le llevó personalmente el galardón y ella se puso feliz. Al final de cuentas, la historia, una ficción declarada, tenía ciertos sesgos biográficos. Cuenta la vida de una actriz que va perdiendo la vista y, con ello, su existencia.

Así, en una escena se le ve leyendo con lupa el texto de su personaje, algo que hacía en la vida real.

"Decía que veía como si tuviera una tela delgada enfrente", refiere Guillén.

El profesionalismo de Aura estaba a prueba de todo. Hizo su carrera principalmente en teatro, pero tuvo apariciones breves tanto en cine como televisión. "Coraje" fue su primer y único protagónico.

"Coincidimos por nuestra simpatía de izquierda", recuerda Víctor Ugalde, quien la dirigió en su filme "La prima".

"Luchó por la dignificación de los actores a través de la creación del sueño del SAI (Sindicato de Actores Independientes, opositor a la ANDA). Fue una mujer de risa alegre y siempre solidaria", apunta.

Y así lo demostró en "El libro de piedra", cinta de terror dirigida por Julio César Estrada, a pesar de que pensaba que contar cosas así, podría atraerle cosas sobrenaturales.

En la reversión del clásico de Carlos Enrique Taboada interpretó a Soledad, la mujer que explica que una niña no es que estuviera mal de sus facultades mentales, sino que en verdad e staba embrujada.

"Me decía: oye Julio, esto me hace ruido, no nos vaya a pasar algo", rememora Estrada.

"Era una mujer muy alegre, pero aquí ella tenía cierto temor y creo eso ayudó al personaje, a su actuación. Era alguien que te llenaba el cuadro (en pantalla) sin problema, y con la voz que tenía le aunaba una profundidad maravillosa a todo lo que hacía", cuenta el cineasta.

Aura falleció hoy en la Ciudad de México. Su velatorio se está realizando en una agencia funeraria al sur de la capital.

"Coraje", el trabajo que hizo a ver todos cómo era, se estrenaría comercialmente en 2023.

