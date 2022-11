Marlene Favela: la actriz confirma los 3 mejores vestidos para lucir elegante

Marlene Favela es una de las actrices más talentosas y queridas de Latinoamérica. La protagonista de “Gata Salvaje” también ha comenzado a utilizar sus redes sociales para estar más en contacto con sus seguidores y para compartir con ellos su día a día.

Marlene Favela también utiliza su cuenta de Instagram para compartir sus looks, y en esta ocasión te mostraremos 3 de sus mejores vestidos para lucir súper elegante.

La primera opción de look de Marlene Favela consiste en un vestido color verde fluor que llega hasta por debajo de las rodillas. El mismo fue combinado con una bolsa y unas sandalias también en el mismo color. La actriz decidió lucir este vestido para la presentación oficial de “El amor invencible”, telenovela que saldrá al aire por Televisa Univisión.

Foto: Marlene Favela. Fuente: Instagram @marlenefavela

Como segundo look Marlene Favela optó por un vestido color rojo de manga larga, el cual llega por debajo de la rodilla. La actriz lo combinó con unas botas de caña alta con estampado animal print, una bolsa color rojo y unos anteojos para el sol. En cuanto al cabello Marlene decidió llevarlo lacio y suelto.



Foto: Marlene Favela. Fuente: Instagram @marlenefavela

Como tercer look Marlene Favela decidió lucir un vestido color azul de manga larga, el cual posee unos detalles las mangas. La actriz lo combinó con unas sandalias de caña media en color negro y una bolsa de la firma Christian Dior. En cuanto al cabello Marlene decidió realizarse un peinado semi recogido, y el resto del cabello lo llevó suelto y con algunas ondas.



Foto: Marlene Favela. Fuente: Instagram @marlenefavela

¿Por qué sigue soltera Marlene Favela?

Desde que Marlene Favela se separó de George Seely, la actriz se ha mantenido en la soltería. "He estado dedicado a mi hija el cien por ciento", aseguró la actriz cuando se le consultó por qué no volvió a formar una pareja.

"Eso (la parte romántica) la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada. Y digo 'es que si salgo, entonces ya no la voy a ver. Creo que estos tres años que he estado sola me he dedicado a mi hija al cien por ciento y he sido muy feliz, no me arrepiento de haberlo hecho", dijo Favela.