Marlene Favela divide opiniones tras grabar a su hija regalando ropa y juguetes a otras niñas

Marlene Favela y su pequeña hija Bella están dando mucho de qué hablar en redes sociales, primero por la cantidad de regalos que recibió la niña por parte de Santa, y la poca emoción que mostró al ver dichos obsequios, y después porque la protagonista de "Gata salvaje" grabó un momento de caridad que después compartió en redes sociales.

Desde que nación Bella, la actriz no ha dejado de compartir momentos de su hija en redes sociales, incluso, a sus tres años, la pequeña ya cuenta con perfil de Instagram y la marca de artículos infantiles de la que es dueña Marlene, cuenta con Bella como la modelo oficial.

El pasado 25 de diciembre, Favela posteó un video del momento en el que su hija se despertó a ver si Sata Claus había pasado por su casa, y se observa que el llamado Papá Noel dejó varios regalos, entre ellos una bicicleta, sin embargo, muchos cibernautas lamentaron que la niña no se mostrata emocionada.

"De tantos regalos que le han dado ya ni se emociona". "No la veo emocionada, mis niños con verles la cara de felicidad agradezco su alegría". "Está claro que lo que necesita esta niña no son regalos materiales". "Jaja ni se emociona, con todo lo que tiene ni lo disfruta", se lee entre los varios comentarios que critican la situación.

Marlene Favela divide críticas

Un video está causando opiniones divididas entre los seguidores de la actriz Marlene Favela, pues su hija Bella aparece como protagonista regalando su ropa y juegutes que ya no usa a otras niñas.

En el material, la pequeña reparte en bolsas de papel ropa y jueguetes, así como abrazos a otras niñas que tímidas reciben los obsequios de la hija de la actriz de "El señor de los cielos".

"Que labor tan bonita sra Marlene nunca he visto que algún artista haga algo así con las cosas que ha dejado su hija de verdad que me conmovió soy de Venezuela y la recuerdo por su participación de Gata Salvaje, feliz Navidad", escribió una usuaria.

Marlene acompañó uno de los videos con una reflexión:

"Mi mamá dice que tenemos que regresar un poco de todas las bendiciones que Dios nos regala! Así que estoy aprendiendo a regalar mis cositas, ojalá hagan felices a muchas niñas así como me hicieron feliz a mí. Gracias Diosito por cuidarnos y darnos tanto. Atte Bella".

Aunque muchos cibernautas aplaudieron la enseñanza que Favela le está dando a sus hija, otros no vieron con buenos ojos lo sucedido y escribieron su crítica.

"Un gesto enorme de tu parte, pero lo que se regala de corazón no se presume ( publica) es sin que nadie vea para que el único que lo haga sea Dios"."Eso es un lindo detalle y algo que enriquecerá mucho a su bella niña sin embargo siempre he considerado una humillación el que se les grabe y publique; si yo fuera la madre de una de esos niños jamás lo permitiría". "De pésimo gusto exponer a otros niños por likes, si van a ayudar que sea en silencio, un poco de humildad no le caería mal a la mamá", se lee.



