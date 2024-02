Mario Bautista da apasionado beso a Karol Sevilla en plena transmisión en vivo

A pesar de las especulaciones previas sobre un posible romance entre ellos, que ambos habían negado en repetidas ocasiones, Mario Bautista no pudo resistir la tentación de celebrar el Día del Amor y la Amistad con un gesto romántico hacia la cantante y actriz Karol Sevilla.

En medio de una transmisión en vivo diseñada para promocionar su nueva colaboración "Anónimo", Bautista sorprendió a los fanáticos al robar un beso a la famosa al concluir la emisión en sus redes sociales. Aunque el evento había transcurrido sin incidentes hasta entonces, el influencer desafió las expectativas al expresar: "Sobre todo, feliz día del amor y la amistad", antes de inclinar la cabeza de Sevilla y sellar el momento uniendo sus labios, para luego dar por finalizado el video.

La reacción de Karol frente a la inesperada acción de Bautista sorprendió a muchos, ya que la cantante tampoco se resistió a los labios del famoso. En las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, los seguidores de la protagonista de "Soy luna" celebraron la aparente felicidad de la estrella junto a Mario, interpretando la situación como una oportunidad para ella de explorar el amor después de su polémica relación anterior con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, durante la cual se especulaba que ella no le prestaba suficiente atención.

Karol Sevilla y Mario Bautista niegan mantener una relación amorosa

Desde que fueron vistos juntos en uno de los últimos conciertos ofrecidos por la agrupación RBD en enero, Mario y Karol han mantenido actitudes que han desconcertado a sus fanáticos, ya que no han formalizado públicamente su relación amorosa. "La verdad es que los dos estamos solteros, así que no le debemos nada a nadie. Estamos muy contentos de los lugares a los que hemos ido, nos tomamos un vinito. Así que vamos muy bien", aclaró Karol en una entrevista con medios, dejando en claro que no hay necesidad de apresurar las cosas.

