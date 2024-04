Maribel Verdú se confiesa: “aunque soy española, soy más mexicana”

Morón de la Frontera.— La historia de amor de Maribel Verdú con México comenzó con la oportunidad que le dio Alfonso Cuarón en su película Y tu mamá también (2001), relación que, de acuerdo con la actriz, ha perdurado y se ha consolidado con el tiempo.

“Aunque nací en España y soy española, soy muy mexicana. Para que te hagas una idea, el año anterior, de los 12 meses, 10 estuve trabajando en México”, expresa Maribel en entrevista con EL UNIVERSAL.

“En verdad tengo allí a mi familia, amigos, me siento tan en casa porque me quieren tanto. Y es que siento que además ahí se respeta y se quiere mucho a sus artistas. La gente lo demuestra y exterioriza todo el rato de forma verdadera”, añade.

Foto: Max

La madrileña destaca que todo comenzó con el filme de Cuarón, director a quien admira profundamente, al igual que a otros cineastas latinos.

“Todo empezó por Alfonso. Yo trabajo desde la verdad y la honestidad más absoluta, no sé hacerlo de otra manera, pero también puedes hacer un trabajo excelso gracias a un buen director, o simplemente cumplir sin más. Para mí Rodrigo García (colombiano, con quien ella trabajó en la serie de 2022, Raymond & Ray) es otro de los mejores”, ahonda.

Ahora, trabajar con su connacional, el director Enrique Urbizu, ha sido para Verdú toda una suerte y experiencia, quien le ha permitido ahondar en su versatilidad como actriz gracias a Cuando nadie nos ve, primera serie española de la plataforma Max, que ella protagoniza.

“Con Enrique siento que he encontrado a mi Rodrigo español”, bromea.

Recrear la Semana Santa

La ficción rodada en la localidad de Morón de la Frontera recrea una procesión andaluza en Semana Santa, en la que se replica paso a paso cómo toda una localidad se vuelca en hacerlo un evento único.

En el rodaje, en el que estuvo presente EL UNIVERSAL, participaron, además de Verdú, el alcalde del pueblo, Juan Manuel Rodríguez, y más de 500 locales como extras.

La historia de crimen, drama y suspenso está basada en la novela de Sergio Sarriá. En ella, el personaje de Maribel investiga extraños incidentes que empiezan a ocurrir durante las primeras procesiones de Semana Santa en el pueblo sevillano.

En 2001 actuó en Y tu mamá también, con Gael y Diego. Foto: Producciones Anhelo, Bésame Mucho Pictures

“Es la primera vez en mi vida que me toca hacer de guardia civil, eso me ha hecho pensar que todavía me quedan personajes nuevos y diferentes por realizar. Lucía es lo opuesto a mí, es una mujer de rigidez, de obscuridad”, explica la actriz, quien comparte pantalla con Mariela Garriga, quien interpreta a Magaly, una agente especial del ejército estadounidense en busca de un soldado americano.

Para llevar a cabo esta historia que se contará en ocho capítulos, Maribel puntualiza que la guía del director de escena ha sido fundamental en el proceso.

“Soy muy puntillosa, no te digo perfeccionista porque yo desde hace mucho he asumido que la perfección no existe, pero lo que sí soy es una loca de la técnica. Me fijo mucho en que los diálogos sean creíbles. Y Enrique te permite y tiene esa lucidez y generosidad para hacer esos cambios sobre la marcha. A nivel de dirección, lo que más le importa son los actores.

“Él me ha dicho que cuando da clases de cine lo que siempre les dice a los chicos es que lo primero es la actuación, lo segundo es la actuación y lo tercero, también. No la imagen, ni la cámara”, subraya Maribel.

Cuando nadie nos ve estrenaría en la primavera de 2025.