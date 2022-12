Maribel Guardia y 4 famosas que encontraron el amor después de ser rechazadas por una pareja

Una relación de pareja sincera, comprometida, respetuosa y con apoyo y cariño total, es lo que por lo general se espera de un romance. En el caso de Maribel Guardia, su matrimonio con Joan Sebastian terminó en 1995 a causa de la infidelidad que cometió “El Rey del Jaripeo” con una compañera de trabajo.

Luego de esta angustia amorosa, Maribel decidió enfocarse en su carrera y encontró el amor en el abogado Marco Chacón en 1998. La pareja se casó recién en 2011 y hasta hoy siguen transitando el matrimonio con mucho compromiso y amor. Por otra parte, quien también encontró a su media naranja luego de unos noviazgos frustrados (entre ellos Justin Timberlake) fue Cameron Díaz. El destino la cruzó en 2014 con el cantante Benji Madden y en 2015 se casaron.





Adamari López

Quien hace más de un año sufrió una ruptura amorosa es Adamari López. La conductora y Toni Costa se separaron en 2021 en medio de rumores de infidelidad de parte del bailarín, que a los pocos meses presentó a su nueva novia, la ex reina de belleza Evelyn Beltrán. “Me separé enamorada, yo veía mi vida con el papá de mi hija”, fue parte de las declaraciones de la actriz a los medios. “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, mencionó la presentadora y dejó claro que comenzó una nueva vida para amarse a sí misma y ser feliz junto a su hija.



Kourtney Kardashian

Tras nueve años de relación y tres hijos en común, Kourtney Kardashian decidió darle fin a su romance con Scott Disick. Las fotos de él coqueteando con la estilista Chloe Bartoli en Francia rompieron el corazón de la modelo. En 2021 el amor golpeó su puerta de nuevo y comenzó a salir con Travis Barker. La pareja se casó este año y desde entonces la influencer encontró en el baterista al “esposo de sus sueños”.





Paris Hilton

La modelo casi se casa en varias oportunidades pero al encontrarse con su amigo Carter Reum en una cena en 2019, el flechazo de Cupido los unió como enamorados luego de 15 años de amistad. Su boda se realizó en noviembre de 2021 y ahora buscan ser padres. “Nunca pensé que conocería a un hombre como él [...] Va a ser el mejor esposo, y el mejor padre”, mencionó en una entrevista para People.