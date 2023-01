Maribel Guardia se convierte en defensora del cine

Maribel Guardia aprovecha las plataformas streaming para ver películas que no estrenaron en cines, pero piensa que aun así el cine jamás va a morir. Espera que en el caso mexicano se vuelva a los tiempos donde Estudios Churubusco era una microciudad de producción. Si el cine vendió a México en el orbe, que luego retomaron las telenovelas, no ve por qué no habría que regresar a eso.

ROMA, de Alfonso Cuarón, sigue inspirando carteles

Han pasado cuatro años desde que ROMA, de Alfonso Cuarón, salió en cines en streaming y parece que llegó para quedarse, pues hay personas que han creado posters basados en el anuncio de un detergente del mismo nombre que la película. El cartel utiliza a una chica sentada lavando y haciendo burbujas, pero es tomada por un hombre detrás de una cámara de cine.



Foto: Netflix



Esta persona sí puede regañar Susana Zabaleta

Si hay alguien que puede regañar a Susana Zabaleta y decirle que lo que ha hecho no sirve, esa es su hija Elizabetha. La joven de 23 años estudia en Inglaterra y se le da la escritura y dirección, así que un día que su madre preparaba unas clases, ésta no lo hizo bien, le dijo que no funcionaba como lo había hecho y debían retomarlo. Susana dice que sólo dijo, ok y lo hizo sin problema.



Foto: Instagram

