Maribel Guardia reencarna a Priscila Presley

Maribel Guardia, la reconocida actriz mexicana, dio vida a Priscila Beaulieu, la empresaria e ícono de la moda estadounidense, quien fuera la pareja del legendario Elvis Presley, el "Rey del Rock and Roll".

La también cantante cautivó a sus seguidores de Instagram al aparecer con algunos de los distintivos looks que caracterizaban a la madre de Lisa Marie Presley en la década de los 60. Un auténtico homenaje a la elegancia y el encanto que definían a la esposa del fallecido famoso.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel compartió fotografías de su participación en un photoshoot inspirado en la película sobre Priscila, dirigida por Sofía Coppola y recientemente estrenada en la plataforma de streaming Mubi.

En las imágenes, la actriz posa con atuendos blancos y rosas adornados con peluche y costuras llamativas, luciendo los extravagantes peinados y tocados florales característicos de Presley, así como el distintivo delineado en los ojos.

Este evento desató una ola de elogios para la famosa, quienes admiraron su versatilidad para adaptarse a diferentes modas y estilos.

Priscila Presley y su influencia en la moda

De acuerdo con "Vogue", la belleza de Priscila Presley se destacó como un ícono de la moda estadounidense durante su relación con el cantante de "Can't Help Falling in Love". Ambos constantemente coordinaban y seleccionaban meticulosamente sus atuendos.

Tras su divorcio, Priscila pudo explorar su propio estilo y junto a su socia y estilista Olivia Bis, fundó una boutique en Beverly Hills llamada Bis & Beau. Aunque el proyecto solo sobrevivió tres años, contó con una prestigiosa clientela que incluía figuras como Cher y Natalie Wood.

La evolución de su estilo se reflejó en su guardarropa, despidiéndose de los cardados exagerados y atuendos de la época para adoptar chaquetas, chalecos y atuendos con brillantes.

En la siguiente década, Priscila incursionó en la industria televisiva y cinematográfica, adoptando el estilo ochentero con lentejuelas y vestidos volantes como preferencia.

La historia de amor entre Elvis y Priscila comenzó cuando ella tenía apenas 14 años y él era una estrella mundial a sus 24 años. Se casaron en Las Vegas en 1967 y un año después nació Lisa Marie, su única hija. Sin embargo, la pareja se divorció en octubre de 1973.