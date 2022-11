Maribel Guardia: este es el look de la conductora ideal para mujeres elegantes mayores de 60

“Lagunilla Mi Barrio” sigue siendo el éxito actual de Maribel Guardia y la actriz no deja de invitar a sus fans de las redes sociales a ver la obra. Con looks glamorosos, pero también videos elocuentes y divertidos, la actriz no se ha quedado atrás con Halloween y ha colgado una serie de videos caracterizada para la fecha.

Leer más: El talentoso actor del cine de ficheras que robó el corazón de Maribel Guardia

Maribel Guardia y su look sensual de Halloween

“Les mando hechizos de amor y salud para todos”, fue parte del epígrafe que escribió la ex esposa de Joan Sebastian, para acompañar un video donde aplicó un filtro para ser una bruja muy sensual y llena de tatuajes. Allí se la pudo ver con un look explosivo de traje de baño de dos piezas, luciendo su figura esbelta.



Maribel Guardia sensual en Halloween. "La vampiresa" en bikini pic.twitter.com/KxZDTlVIPK — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 5, 2022

“Que guapa bruja”, “Nos dio un paro, qué mujer tan preciosa”, “Con todo el respeto: con disfraz o sin disfraz, usted es muy bella” y “Adoro a este mujerón, hermosa vampira”, fueron algunos comentarios de elogios que recibió hace unos días en Instagram, donde cosecha más de 7.8 millones de seguidores.

Leer más: ¿Y ese maquillaje?, cuestionan a Maribel Guardia por disfraz de Halloween



El look elegante que deslumbró a sus fans de Instagram

Pero lo cierto es que, además de lookearse y jugar con diferentes atuendos para la “fecha terrorífica”, Maribel también colgó una imagen en donde se la ve en unas escaleras rojas, de pie, posando radiante como solo ella sabe frente a las cámaras. La cantante en esta oportunidad ofreció un claro de ejemplo de que para la moda no hay edad y cosechó elogios por su conjunto azul brillante.



Look elegante en tono azul de Maribel Guardia. Fuente: Instagram @maribelguardia

Con una minifalda, una camisa abotonada de mangas largas y zapatos en tono nude, Guardia dejó claro cómo puede lucir elegante una mujer mayor de 60 años, apostando a un solo color en la vestimenta o, como mucho, dos (por la elección de su calzado). En este caso el look la favoreció en todo sentido, ya que las protagonistas son sus estilizadas piernas, que dejó al descubierto y que fueron elogiadas por sus fans. "No te preocupes, la vida es una coreografía y equivocarse es parte de ella", fue el epígrafe que eligió en este caso y la imagen cosechó más de 17 mil “Me gusta” y cientos de comentarios.