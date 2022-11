Maribel Guardia confirma por qué es una de las mujeres más hermosas de la región con un vestido negro

Mientras que Maribel Guardia difunde a través de su cuenta de Instagram, su presentación en Texas a través del mensaje “Amigos de Brownsville, nos vemos [...] para celebrar la Revolución Mexicana, Mariachi, Tequila, Fiesta. Ven a quitarte el frío”; sus seguidores no dejan de sumar likes y comentarios a otra publicación muy sensual de la actriz.

La artista de 63 años suele compartir con sus más de 7.8 millones de fans de la plataforma, sus looks más deslumbrantes y sensuales, y los internautas que la admiran no tienen otra opción que dejarle sus comentarios de elogio y de buenos deseos.



El vestido de gala con el que deslumbró Maribel Guardia

Es así como en una de sus últimas publicaciones en la red social de la camarita, la cantante costarricense posó de espaldas con un vestido negro muy ajustado al cuerpo. A Maribel se la ve luciendo un diseño plisado en la parte de atrás baja y el estilo de pollera es con caída y anchura, pero a la altura de su cadera baja es cuando se ajusta bien a su figura.

La espalda del vestido también es protagonista en este look de la madre de Julián Figueroa, ya que aporta sensualidad, dejando al descubierto esa zona que la artista suele trabajar en sus rutinas de gimnasia. El outfit también es off shoulder, es decir, deja los hombros sin prendas y resalta aún más toda la belleza de la ex reina de belleza de Costa Rica.



Maribel Guardia posando de espaldas con su vestido negro. Fuente: Instagram @maribelguardia

Más de 74 mil “Me gusta” son los que se ha llevado la ex esposa de Joan Sebastian. Además cosechó casi mil comentarios de elogio, entre los que destacan: “Tú cada día más bella Maribel, besos y bendiciones guapísima”, “Eternamente bella”, “¿No te duele la espalda de cargar con todo el peso de tu hermosura?”, “Cuerpazo que te cargas, te amamos guapa”, “Te ves preciosa” y “Sos un espectáculo de ser”.