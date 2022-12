Mariazel reveló nuevos detalles del momento en que le pidieron no usar bikini en una playa de Qatar

Mariazel es una de las conductoras de televisión que ha viajado hasta el Mundial de Qatar 2022 y desde allí nos sorprende con sus notas y ocurrencias.

Mariazel recientemente fue noticia luego de que se conociera que la periodista tuvo algunos problemas con la policía en Qatar por nadar en el mar usando traje de baño. Sin embargo la conductora decidió usar sus redes sociales para aclarar lo que realmente sucedió.

Leer más: Tras la derrota, Mariazel habló sobre lo que más la conmovió de Qatar 2022

La conductora se encontraba en la playa de Simaisma, la cual está ubicada a pocos kilómetros de Doha. Mariazel documentó todo en sus historias de Instagram, pero al poco tiempo aclaró que tuvieron que irse del lugar.

Leer más: Desde Qatar: Mariazel confirma por qué es una de las mujeres más lindas con sus outfits



Foto: Mariazel en las playas de Qatar. Fuente: Instagram @mariazelzel

“No grabé en el momento por respeto a los oficiales (...) aquí en la playa no hay nadie y es la más cercana que encontramos, Nos pusimos bikini y traje de baño y ahorita llegó un oficial muy amable, super respetuoso pero a decirnos que no se podía. Nos dijo que si nos podíamos vestir, eso hicimos. Le preguntamos si así estaba bien y dijo que sí y ya se fue. Raro, pero así son las reglas”, dijo en sus historias Mariazel.

Sin embargo la situación se distorsionó un poco en las redes sociales y Mariazel decidió publicar una nueva historia comentando lo siguiente: “He visto muchas notas y comentarios sobre mi tema del traje de baño y la playa, y fue algo que yo misma compartí, pero no fue algo que me cacharon ni nada grave. Quisimos ir a la playa, y yo he visto muchas personas y compañeros que han ido a la playa. Fuimos a una playa cerca de Doha, era temprano y no había mucha gente”, comenzó diciendo Mariazel.



Mariazel explicando lo que sucedió en las playas de Qatar pic.twitter.com/T2lJzp4INb — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 6, 2022

“De pronto se acercó un policía muy amable, no nos regañó, no nos aprendió. Nos dijo ‘Miren esta es una playa pública y no se puede estar en traje de baño, pero hay muchas playas turísticas donde si’. Le consultamos si yo podía quedarme con el short y nos dijo que si, que no había problema”, finalizó Mariazel.