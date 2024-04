Mariazel revela el sexo de su bebé, ¿niña o niño?

Mariazel espera a su segundo hijo y ayer compartió con el público cuál es el sexo del bebé, pues a pesar de que ella y su pareja, el actor Adrián Rubio ya sabían qué era, para ellos era muy importante organizar un evento para que su primogénita Laia conociera la noticia y se sintiese parte de su embarazo.

Hace poco más de un mes, la conductora de "Me caigo de risa" contó en sus redes sociales que estaba en la espera de su segundo bebé, luego de 11 años de dar la bienvenida a Laia, su primera hija.

A partir de ese momento, ha compartido los diferentes eventos que ha atravesado a lado de su familia y ayer fue uno de esos días, pues publicó en su cuenta de Instagram un video de la fiesta que organizó para dar a conocer si el bebé que espera es una niña o un niño.

Lee también: Así luce Laia, la hija de Mariazel que tiene 10 años

Y aunque en el evento fueron convocadas su familia, la de Rubio y sus amistades más cercanas, Marizel contó que la fiesta se llevaba a cabo, especialmente, para que Laia supiera cuál era el sexo de su futura o futuro hermano, pues a lo largo de todo el embarazo ha mostrado gran entusiasmo de conocer esa noticia, a tal grado que, en los últimos días no podía ni conciliar el sueño.

"Hoy vamos a hacerle una ceremonia, algo muy íntimo, a Laia para decirle si va a tener hermanito o hermanita, la verdad, es que Adrián y yo ya sabemos qué es, pero ella no, entonces queremos que lo disfrute", dijo a lo largo del video.

Por su parte, la pequeña Laia también tuvo intervención en este clip y mostró el gran entusiasmo que la alberga la llegada de una nueva o nuevo integrante a su familia:

"Ya ni he podido dormir, la verdad es que no me importa (que sea), con que nazca con salud, con bien y sea un niño o niña muy feliz, como yo", expresó.

Más adelante, la actriz compartió escenas de la decoración y la estructura que colocaron para que ella, el actor y su hija revelaran el sexo del bebé.

De hecho, fue Laia quien destapó un tubo del que voló una llamarada de polvo azul, la cual mostró que el bebé que esperan es niño.

Adrián Rubio y Mariazel esperan a su segundo hijo. Foto: Instagram

Marizel y Adrían tuvieron a Laia luego de seis años de noviazgo, pues en esa época quisieron darse el tiempo para hacer funcional su dinámica como pareja.

Lee también: El duro momento que atraviesa Mariazel que preocupa a sus fans

De hecho, en una entrevista con Yordi Rosado, la conductora confió que, antes de irse a vivir con el actor, ya habían sido novios, pero terminaron debido a que ella no contaba con la madurez para sostener una relación seria como la que él le ofrecía.

Así fue que se alejaron por un año pero, luego de darse una segunda oportunidad, ya nunca se separaron.

En la actualidad, llevan 18 años juntos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc