Mariazel ha jugado en muchas canchas: nació en España, pero desde pequeña se mudó con su familia a México. Después estudió actuación en ambos países, aunque la vida terminó por colocarla en la conducción deportiva.

“La vida me llevó por otros lugares y he sabido aprovechar el deporte, el entretenimiento y la comedia, pero al final soy actriz, y lo que una quiere es actuar”, cuenta en entrevista.

Desde marzo, después de 20 años sin actuar en televisión, Mariazel volvió a pisar la cancha de la ficción con Aurora Rosas, su personaje en la telenovela Corazón de oro, producción de Pedro Ortiz de Pinedo que se transmite por Las Estrellas.

En este melodrama, la actriz interpreta a una madre mexicana bondadosa, trabajadora y leal, una especie de apoyo para Luz Rueda López, la protagonista interpretada por Mayrín Villanueva, quien enfrenta el dolor de ser expulsada de su familia y traicionada por su propia hija, Catalina, a quien interpreta Gala Montes.

“Es un agasajo trabajar un personaje bueno, noble, generoso y leal, del que aprendí mucho”, dice.

Su incorporación al melodrama la obligó a modificar su agenda, entre las transmisiones deportivas en TUDN y los programas de entretenimiento.

“Tuve que pedir permisos y organizar agendas porque sí me agarró de sorpresa. La clave es no dudar; me considero alguien trabajadora y que se consigue oportunidades”, recuerda.

Y aunque la experiencia le permitió reencontrarse con la actuación, descarta por ahora cambiar de camiseta de manera definitiva.

“No significa que ahora que regresé a la actuación ya quiera quedarme ahí. Quiero seguir en los deportes porque me apasionan”, aclara.

“Viene un Mundial y quiero estar presente completamente. También quiero seguir haciendo comedia porque me encanta hacer reír a la gente, aunque no me considero comediante”, añade.

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