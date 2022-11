Mariana Treviño: “Tom Hanks es una persona humilde, generosa”

La pandemia, dentro de todo lo negativo que significó, sorprendió a la actriz Mariana Treviño con una buena noticia, al poder trabajar junto al ganador del Oscar Tom Hanks.

La regiomontana forma parte del elenco de Un vecino gruñón, que se estrenará a inicios de 2023 y en la que Hanks, a quien recuerda como una gran persona, es protagonista.

“Tom es una persona humilde, buen compañero, generoso”, asegura Treviño.

El filme dirigido por Marc Forster y basado en el libro “A man called Ove”, se estrenará a inicios de 2023; se trata de un proyecto que espera signifique la llegada de más trabajo a su carrera en el plano internacional.

La anterior experiencia para Treviño con un largometraje en habla inglesa fue en 2018 en la comedia Hombre al agua, protagonizada por Anna Faris (Scary movie) y Eugenio Derbez (Coda), de quien encarnaba a su hermana, junto con Cecilia Suárez.

“Es conocer otra manera de trabajar y llevar nuestra identidad y cultura. Cada personaje que haces es una puerta y a donde te toque ir, ojalá esta sea para otros proyectos”, comenta.

“Uno luego deja de contar los años porque estás trabajando, pero volteas a ver y ya pasaron, 15, 20 años, la experiencia es algo que no puedes comprar o que alguien te la dé”, considera.

La actriz de Club de Cuervos define a su personaje frente a Hanks como una mujer alegre y aventada. El largometraje cuenta la historia de un viudo cuya vida transcurre criticando y exasperando a sus vecinos hasta que llega una pareja mexicana con la que inicia una extraña relación amistosa, pese a su resistencia.

“Mi personaje es alegre, no dicharachera, porque en el guión ya estaba enmarcada y no había tanto chance de meter cosas, pero sí es aventado. Piñatas no habrá, pero sí otras cosas. Hay diálogos en español, pero no tanto. Se trata de una familia mexicana que vive en el vecindario y la gente que se va encontrando”.

Como pareja de Treviño está el también mexicano Manuel García-Rulfo, además de Kailey Hyman, Rachel Keller y Cameron Britton.

Mariana asistió a la presentación de Quién 50, organizada por la revista para dar a conocer a las cinco decenas de personajes más poderosos de México. Al encuentro asistieron, entre otros, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto (Amores perros) y el actor Juan Pablo Medina (Soy tu fan).