Mariana Seoane: "Puedo estar en cualquier televisora, soy libre como el viento"

Ni terminó mal con Telemundo y tampoco tiene proyecto en puerta con Televisa, así que Mariana Seoane por el momento se enfocará en promocionar su sencillo "Vete ya", el cual se estrenó esta semana, y se mantiene abierta a recibir propuestas de trabajo.

"Siempre quedo bien en los lugares donde he trabajado. La realidad de las cosas es que yo puedo moverme a donde yo quiera, no tengo exclusividad con ninguna empresa, estoy abierta a todo y así como estuve hace un par de semanas con mis amigos de ´Hoy´, puedo estar mañana en cualquier otro programa de cualquier televisora, soy libre como el viento", dijo la también cantante, aclarando lo publicado por la revista TVNotas.

Esta publicación enfocada a la farándula explicaba que Mariana había terminado mal su relación con Telemundo, además de que era muy probable que comenzara a trabajar con Televisa, algo que negó rotundamente.

"No tengo proyecto como actriz, ahorita estoy enfocada totalmente a la música, pero no dejo de escuchar ofertas y proyectos porque es parte de lo que hacemos, pero ahorita nos dedicamos a la música, porque tenemos muy buenas piezas ahí guardadas y hay que sacarlas".



Mariana explicó que la razón por la cual no grabó un tema nuevo o realizó otro disco a lo largo de 10 años, fue por que su carrera de actriz le exigió más tiempo, ya que trabajó en producciones como Hasta el fin del mundo (2014), El Chema (2016), El recluso (2018), entre otros.

"He ido fluyendo conforme las cosas se han ido dando, pero no importa los tiempos de Dios son perfectos, lo importante es que el público conozca estos temas y planeamos sacar de aquía diciembre uno o dos temas más, entonces voy a estar dedicada al cien por ciento a la música".

Su nueva canción "Vete ya" fue escrita y producida por Rafa Loar, quien formara parte del grupo Elefante; quien le dijo a Mariana que había pensado en ella cuando la escribió, por lo cual está hecha a la medida para la intérprete.

"Me gustó mucho, porque además la producción está padrísima, con esa fusión de cumbia con rock, compaginan muy bien estos géneros y me pareció algo diferente a todo lo que he hecho, entonces la escuché, me gustó y nos metimos a grabarla".

Desde 2012 Mariana Seoane no ha estrenado una producción, la última fue "La Malquerida", en la cual sólo se incluyeron tres temas inéditos y los demás eran nuevas versiones de éxitos, por lo que "Vete ya" significa para la cantante como un adelanto de lo que será su siguiente álbum.

"Es como empezar a abrirme a nuevos ritmos y otros géneros, sin dejar de defender lo mío que es la cumbia, el año que entra ya serán 20 años de carrera musical, entonces esto es una muestra de todo lo bueno que viene".

