A María León le tocó... bailar como Lupita

María León no es la chica tierna que todo mundo cree. Ella misma se califica como buena alburera, faceta que sólo conocen los más cercanos de su vida.

“La comicidad es algo que siempre me ha gustado, con mis amigos cercanos disfruto mucho sacar eso; tengo esa parte de irreverente, guarra, alburera, natural. La gente no sabe que soy así, pero es algo que forma parte de mí”, asegura.

Por eso, cuando Alejandro Gou la invitó a formar parte de Mentiras, el musical, la tapatía dijo que sí y pidió interpretar a Lupita, la locuaz secretaria de la historia, que no tiene empacho en hablar en doble sentido.

Hoy se hará oficial su presentación y comenzará la cuenta regresiva para debutar el próximo 14 de abril en la puesta en escena original de José Manuel López Velarde, la cual lleva más de una década en cartelera.

“Gou me dijo que no me veían ahí (como Lupita), que buscaban algo digamos más cercano a lo que he mostrado, más estereotipado, pero la verdad es que siempre me he sentido más cercana a Lupita que a cualquiera otra (risas)”, comenta.

“Ahora, que sólo estoy estudiando, es ver qué herramientas tengo que comulguen con el personaje, qué cosas tengo que trabajar y aprender para darle vida”, añade.

Por dicho personaje han pasado actrices como Mariana Treviño, con quien la vio la primera vez, Dalilah Polanco y Paola Gómez.

La puesta en escena también está “destapando” que María puede batallar con alguna canción, en este caso “Pobre secretaria”, tema que popularizó Daniela Romo en los 80 y la cual se le está complicando.

Pero no es por desconocer la letra, sino porque tendrá ante sí la misión de interpretarla, moverse de un lado a otro y encarnar al mismo tiempo un personaje de comedia, para luego continuar con sus diálogos.

“A ver si llego con respiración al final”, dice León bromista.

“El trazo que tiene Lupita en el escenario es súper movido, de mucho compromiso actoral y comicidad, y aparte tiene que cambiar la voz a todos los lugares posibles para dar la intención de la letra sin desafinar y ahogarse (risas). Es una canción grave (en tono) para la mujer y esa es la tesitura más difícil para cantar y bailar al mismo tiempo, por eso es difícil, aunque parece fácil”, detalla.

María sólo estará unas funciones, pues seguirá con presentaciones personales del Alquimia tour, grupales con el 2000 pop tour y el Cumbia Machine Tour, además de que hay una propuesta para actuar a mediados de año.