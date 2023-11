María León aprende del poder de sus deseos

Después de ser la vocalista de Playa Limbo, María León no sólo consiguió consolidar una carrera como cantante solista, sino que comenzó a realizar muchos de sus sueños: conducir un reality show, debutar como actriz en series, ser jurado en un concurso de canto y protagonizar un musical.

Por si fuera poco, hace unos meses, mientras estaba en el gimnasio, recibió la noticia de que iba a ser una princesa de Disney: Asha, una chica idealista que pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica. Eso le hizo recordar a León que así como su personaje, ella aún guarda deseos muy importantes.

“Me encantaría hacer cine, una película; hice una hace muchísimo, pero era un papel chiquitito porque no me daba tiempo con mi banda anterior, pero ahora si tengo tiempo, y ya no pido permiso”, confiesa León en entrevista.

Fiel a sus raíces, la también bailarina sueña también con hacer un concurso de baile de salón. “Uno de esos concursos como los que hay en Londres”, dice entusiasmada.

Ahora, según cuenta, está decidida a perseguirlos, porque tras su participación como actriz de doblaje de Asha, en la cinta “Wish: el poder de los deseos”, reflexionó sobre la responsabilidad que tiene cada persona detrás de cada una de sus anhelos.

“Me gusta que es una princesa que no está en busca de ser rescatada, que no está en búsqueda del amor ideal, con el principe, sino su búsqueda es cumplir un sueño y un plan de vida, salir adelante, pero sobre todo que nunca pone mis sueños en manos de alguien más”, señala.

Ese es el mensaje de la cinta animada que celebra los 100 años de Disney y se estrena el próximo 23 de noviembre en cines, en la que además de León, actores como Lucero Mijares y José Eduardo Derbez pusieron su voz de tras de los personajes principales: Dahlia y Valentino, los mejores amigos de Asha, quienes la ayudan a demostrar que cosas maravillosas suceden cuando la voluntad de las personas valientes se unen.

“Tiene un mensaje de no esperar a que alguien más te cuide, ni se preocupe por ti o pensar que por esa razon ya vas a ser feliz, sino que proviene primero de ti”, destaca Derbez.

