María Juncal logra su sueño

En un espacio donde se pueda crear una hermandad entre españoles, mexicanos y de otras partes del mundo a través del flamenco siempre pensó la española María Juncal, una de sus máximas exponentes, por ello decidió abrir un tablao en la Ciudad de México.

“Crear un espacio escénico para el flamenco en México ha sido un sueño desde el primer día que pisé este país, ya hace muchos años; en aquella ocasión llegué a bailar en uno, que ya no existe, y yo tenía dos sueños: bailar en Bellas Artes y abrir un tablao. Ya cumplí lo de Bellas Artes y espero hacerlo de nuevo”, comenta la bailadora a EL UNIVERSAL.

De acuerdo con María, México es un país que también tiene grandes exponentes y procura mucho el flamenco, pero no existen lugares especiales para exponerlo. Por ello, espera cambiar esa situación.

“Hace años que no existe uno en la Ciudad de México, siendo que aquí se cultiva mucho el flamenco, y como este país siempre me ha tratado con cariño y generosidad, no podía pensar en un lugar mejor.

“Es un arte universal que conjunta música y baile, crea una experiencia muy “visceral y potente”, dice la intérprete.

“Este espacio que abriré será un lugar donde se verá un espectáculo como en Bellas Artes; hay muchos exponentes mexicanos que lo hablan con voz propia; el flamenco es para quien lo ama y lo respeta y cada uno lo hace suyo”, ahonda.

Este lugar, que llevará por nombre Juncal Tablao Flamenco, abrirá sus puertas este 7 de abril en la colonia Condesa.

Abrirá de martes a domingo, dará funciones de miércoles a sábado y habrá la posibilidad de probar una variedad gastronómica y selección de vinos, para acompañar el espectáculo.

“Esta primera temporada la inauguro yo, bailaré durante tres meses con diferentes espectáculos, el primero se llamará ‘Caminante’ y el siguiente ‘Retratos’, y tendremos colaboraciones durante distintos fines de semana, habrá interacciones de artistas mexicanos de flamenco. También estará nutrido constantemente de varios artistas internacionales, como de España, y nacionales, para crear una bonita hermandad”, explica Juncal.