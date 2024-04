Por si había alguna inquietud, María Conchita Alonso tranquilizó a sus seguidores de redes sociales sobre los efectos del eclipse solar, ocurrido ayer, y no sólo eso aprovechó para llenarse de buenas vibras y hasta hacer un ritual para la abundancia. “Todo va a estar bien, no se preocupen, estén en paz, tranquilos, mediten y todo estará buenísimo. Escriban lo que quieren en una hoja, lo guardan en una cajita, van a poner el signo de la ‘om’, nada malo va a pasar”. La cantante también aconsejó redactar los puntos que no se quieren tener en la vida, como una enfermedad, y después romper la hoja, para traer mejor bienestar.

Matías Novoa se ocupa de su futuro como actor y como papá

Tanto Matías Novoa como Michelle Renaud planean seguir trabajando pero por ahora la actriz hará una pausa para cuidar al bebé que esperan en común. En tanto, nos cuentan, el histrión busca expandir sus horizontes más allá de la actuación, pues se ha mostrado interesado en la dirección y no sólo como una realización profesional, sino también como una forma de generarse trabajo, tomando en cuenta que necesita asegurar el futuro de su creciente familia, ya que Novoa es papá de un adolescente, más el bebé que llegará en los próximos meses, y el que Renaud tuvo de su matrimonio anterior. Los recién casados acaban de mudarse a otra ciudad para darle un giro a sus vidas.





La pareja está a punto de convertirse en padres. Instagram Matías Novoa.





“La casa de los famosos” Colombia refrenda a Vix

Con un éxito probado con la primera edición mexicana de “La casa de los famosos”, Televisa-Univisión pelea frente a frente en Estados Unidos, a través de Vix, con la versión colombiana del mismo reality ante “La casa de los famosos” de Telemundo, ambos con opción de seguir los detalles con una cobertura 24/7 y una campaña sólida en redes sociales, y a Televisa le está resultado, pues si bien en México no se conoce tanto al talento sudamericano, hay un público nuevo que, nos dicen, se ha sumado a la plataforma streaming consumiento exclusivamente este contenido, mientras en San Ángel se calientan motores para tener este mismo año la segunda temporada.





