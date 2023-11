María Castellá da luz en tv en tiempos difíciles

En un contexto complicado debido a las actuales guerras y desastres naturales en el mundo, la nueva serie de María Castellá, Playa Soledad, viene a ser un respiro y una luz de esperanza para la actriz, quien rescata la importancia de la comunidad para salir adelante.

“Es darle la vuelta al pueblo en el que ya nadie cree, el lugar en donde se ha perdido la esperanza y del que todos quieren irse, es encontrar la vida. La bendición más grande es estar en paz con el lugar donde vivimos, darle una segunda oportunidad a las cosas que creímos que ya habían perdido sentido”, expresa en entrevista.

En compañía de otros actores como Diego Klein, Sheryl Rubio, Ariel López Padilla y Odiseo Bichir, María busca inspirar al público y alejarlo de las situaciones difíciles con las que se lidia a diario dentro de la serie, que ya disponible en Claro Video.

“Darle un respiro al público es algo que también nos toca como artistas, Playa Soledad es una luz en medio de estos tiempos difíciles”, destaca la actriz de 32 años.

En la historia, María interpretará al personaje de Sombra, una joven de 21 años que tiene la aspiración de ser diseñadora, pero que no se anima a dar ese paso; que es retraída, pero que en las diferencias que tiene con la comunidad encuentra sus fortalezas.

“También tuve distintas etapas, quería enseñarle al mundo que yo era diferente y por eso me sentía incomprendida, pero ahora me doy cuenta que siempre lo hicieron, que valió la pena, ahora tengo un pensamiento muy abierto y la gente me quiere como soy”.

Además de identificarse con Sombra, María ve en su personaje la oportunidad de conectar con muchas más personas.

“Creo que es algo que a muchos nos pasa, Sombra va sintiéndose comprendida al tiempo que comienza a abrirse y a mí me pasó algo muy similar. Aprendí que es increíble ser diferente en un mundo y una sociedad donde todos debemos ser iguales. Está padrísimo tener diferencias, eso me hizo tener una introspección de mis emociones y mi propia luz”.

