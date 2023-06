Margarita Portillo revela que Leonardo García fue concebido fuera del matrimonio: Ya se habían divorciado

Margarita Portillo habla del testamento de Andrés García, al que se le dio lectura el pasado lunes y, como albacea, explica que será ella quien se encargué de la repartición del 25% que le corresponde a cada uno de los beneficiados, sin embargo, ella junto con su abogado indicaron que no es una tarea rápida ni sencilla pues, antes de llegar a ese paso, tendrá que hacerse una investigación que evalué el valor de todo el patrimonio del actor, aunque esta no fue la declaración que más llamó la atención, sino que la viuda del "galán de la televisión" reveló que Leonardo García nació después de que Sandy Vale y don Andrés se divorciaran, lo que explicaría el por qué no fue incluido entre los herederos.

Producto de la relación entre Andrés García y Sandy Vale nacieron sus dos hijos Andrés Jr y Leonardo. Foto: Instagram

A poco más de dos meses de que Andrés García falleciera, la familia del actor fue convocada en una notaria de Acapulco, Guerrero, región en la que residió prácticamente toda su vida, para que se llevara a cabo al lectura de su testamento, la cual sorprendió mucho pues sólo incluyó a cuatro beneficiarios; su esposa Margarita Portillo, su hermana Rosa García, el hijo de su esposa Andrés Portillo y su hijo mayor Andrés Jr, dejando fuera a su segundo hijo Leonardo García, a su hija Andrea García, su esexposa Sandy Vale y a Roberto Palazuelos, a quien se sabía que había considerado en un documento testamentario anterior.

Y, si bien, ya existía una relación tensa entre Margarita y los hijos de don Andrés, las rencillas han comenzado a aumentar ahora que Palazuelos -abogado de profesión- indicó que Sandy Vale, primera esposa del actor, podría impugnar el testamento, pues de acuerdo con las declaraciones del "Diamante negro", Vale y García nunca se divorciaron y, al contraer matrimonio, firmaron un acuerdo de sociedad conyugal, esto quiere decir que mientras la pareja siga casada legalmente, sin importar si convive o no convive, seguirá beneficiándonse de los bienes que cada una de las partes vaya adquiriendo a lo largo de su vida.

Sin embargo, en una entrevista que Margarita, acompañada de su abogado, el licenciado Roberto Flores Treviño, concedió esta tarde a "Ventanenado", el experto en leyes descartó dicha posibilidad, asegurando que la viuda del actor cuenta con la documentación completa que avala que García y Vale se divorciaron en 1970; Portillo además afirmó que fue Sandy quien solicitó la disolución del matrimonio:

"Las especulaciones son muchas, afortunadamente no son ciertas", aseguró el abogado. "La señorita Margarita Portillo tiene en sus manos toda la documentación legal, toda completamente legal, respecto al divorcio de don Andrés y todos los documentos que se requieren para poder certificar que ese divorcio es total y completamente válido", destacó.

A su vez, Portillo reveló algunos detalles del divorcio de García y Vale, el cual tuvo lugar antes de que Leonardo García naciera, situación por la que presumiblemente el actor no habría integrado a su segundo hijo en la repartición de la herencia, sino que sólo fue considerado con un legado -de la tercera parte de un departamento- pero no porque el actor se deslindara de su responsabilidad como padre, sino que Margarita reveló que fue Sandy la que no permitía que don Andrés se involucrase, negándole los derechos de hacerse cargo de su hijo.

"Quiero aclarar algo con respecto al divorcio, fue en 1970, el mismo divorcio que fue Sandy que lo solicitó, y entonces el juez ordena que el menor de dos años, porque nada más había nacido Andrecito, es decir, Leonardo nació fuera de matrimonio (y) se le da la custodia completa a Sandra Vale y no se le da derecho de visita a Andrés, y el juez ordena que no se le pedirá ´child support´, que no se le pedirá pensión alimenticia por el menor porque se le están negando los derechos de visita", precisó Portillo.

Pero, con todo y la orden del juez, Margarita asegura que el actor siempre vio económicamente por sus hijos, sin importar que tuvieran más de cincuenta años: "Siempre los mantuvo".

Leonardo García es el segundo hijo de Andrés García y Sandy Vale. Foto: Instagram

Finalmente, aclaró que el divorcio, efectuado en Estados Unidos, también es válido en México, pues el actor llevó a cabo un proceso de homologación para que el divorcio con Sandy se validara en nuestro país, asegurando que cuentan con estos documentos traducidos, sellados y comprobados en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

