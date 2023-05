Margarita Portillo responde a Roberto Palazuelos y publica video póstumo de Andrés García: "Beto no te metas con mi familia"

El empresario Roberto Palazuelos se vio en medio de la polémica el pasado 16 de mayo, cuando lanzó fuertes acusaciones contra Margarita Portillo, la esposa del fallecido actor Andrés García, así como contra su hijo Andrés López Portillo.

Fue durante una entrevista para “De primera mano” donde el llamado “Diamante negro” contó que García tuvo intensiones de matar a su hijastro, pues aparentemente este le había robado más de un millón y medio de pesos por la venta de ‘El Castillo’, una propiedad que pertenecía al actor.

“Tuvo muchos problemas con Andrés López, el hijo de Margarita, porque ya le había robado antes. Le robó un millón 600 mil pesos. Andrés lo quería matar, y yo le dije ‘¿Cómo vas a matar al hijo de tu esposa? Eso es una tontería’. Yo siempre lo frenaba”, aseguró.

Debido al supuesto pleito, Roberto sugirió que llegaran a un acuerdo, donde el artista le cobrara a Portillo una parte del dinero a cambio de un automóvil.

“Le dije ‘mejor me reúno con él y le saco un contrato de deuda y le bajo un carrito o algo para que te muevas, que te hace falta un carro”, recordó Palazuelos.

De acuerdo con su versión, el hijo de Margarita fue pagando de apoco a poco la deuda y más tarde sería el abogado quien los reconciliaría.

Por su parte, Palazuelos también señaló como culpable a Portillo por su enemistad con Andrés hacia el final de la vida del actor.

“Él se aprovechó de esa situación y fue cuando le llenaron la cabeza de ca.., para que yo no regresara a su vida y entonces se atendieron con la cuchara grande, porque su abogado, su consejero y su protector de cuarenta años ya no estaba con él”, externó.

Tras lo sucedido, ahora es Margarita quien rompió el silencio y contestó a Palazuelos con un video póstumo de García.

La viuda de Andrés García no se quedó callada luego de que el empresario asegurara que le lavaron la cabeza al fallecido actor. Foto: Instagram

Margarita enfrenta a Roberto Palazuelos

Este miércoles 17 de mayo, Margarita respondió a los ataques de Palazuelos con un video de Andrés García donde le pide al empresario que “no se meta con su familia”.

Mediante la cuenta oficial del intérpete de "Chanoc", la mujer publicó el material audiovisual.

“En un programa que vi ayer o antier (que) empezaron a decir que si Margarita me estaba metiendo ideas en la cabeza, o haciendo cosas con objeto de obtener algún beneficio, eso lo mencionó Roberto Palazuelos", se escucha decir a García.

"Beto no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público, si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público búscate un escritor que te lo escriba, así es que por favor olvídate ya del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer", agregó.

Cabe mencionar que el video, cuya fecha de grabación se desconoce, fue acompañado de un mensaje de Margarita en el que detalló por qué sacó a la luz el clip.

"El día de ayer (martes 16 de mayo) vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso”, se leyó.

Portillo comentó que en diversas ocasiones, su esposo le advirtió que se esperaba “este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó”.

Hasta el momento, “El diamante negro” no ha respondido al mensaje.

