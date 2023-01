Margarita, la “Diosa de la Cumbia”: esta es la difícil enfermedad que atraviesa

Margarita, la “Diosa de la Cumbia” sorprendió a todos con sus recientes declaraciones. Es que según explicó a un medio local lleva medicada más de una década. Es una fuerte depresión lo que padece y por ello aun no ha podido dejar las pastillas que le han recetado. Además, confesó que la situación ha llegado a afectar su vida personal en varias ocasiones.

En ese sentido, la “Diosa de la Cumbia” sostuvo que “la depresión es una enfermedad y cuando hay una enfermedad hay que atenderla ¿Quién te atiende? El psiquiatra, él es quien te tiene que medicar”. Asimismo les recomendó a quienes la estaban escuchando que no sientan miedo de reconocer lo que les pasa y mucho menos de ser medicados. No hay nada malo en ello trató de dejar en claro a los televidentes.

De esta manera, Margarita les pidió que “no le dé miedo tomarse la medicación porque llevo 10 años con una depresión y estoy medicada y me siento bien. No utilicen esa frase de ‘échale ganas’ porque uno no sabe cómo”. También aprovechó la oportunidad para detallar cuál fue el origen de su enfermedad y dejó en claro que durante un tiempo largo su mayor error fue pensar que ella podía con todo.

“Mis foquitos rojos fueron creer que era súper mujer y que podía con todo y como he podido con tanto creía que podría con la depresión y más. Terminé mi matrimonio y me arrepentí”, aseguró la “Diosa de la Cumbia” al indicar que su divorcio fue el detonante para que ella pidiera ayuda. Aunque también reconoció que superar la violación que sufrió cuando era adolescente fue otra de las cosas que la llevaron hacia este lugar.

“Tus cosas que tienes desconectadas se van a conectar y vas a pensar con claridad, vas a poder encontrar solución a tus problemas”, agregó Margarita al afirmar que fue con ayuda psiquiátrica que efectivamente empezó a mejorar. Desde que pidió ayuda y gracias a la medicación recetada, ella lleva una vida más estable y tranquila.