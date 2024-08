Marcos Valdés comparte el dolor de Verónica Castro por placas de titanio en su columna

Aunque Verónica Castro aparece esporádicamente en buen estado, las especulaciones sobre su salud y apariencia física continúan debido a su distancia de los reflectores.

Lo que se sabe con certeza es que la madre de Cristian Castro sigue enfrentando las secuelas del grave accidente que sufrió en 2004, cuando era conductora del reality show Big Brother. Cabe mencionar que el percance le dejó severas lesiones en gran parte de su espalda.

Recientemente, fue Marcos Valdés, medio hermano del intérprete de “Por amarte así”, quien detalló que, pese a que Verónica no se encuentra en una situación médica grave, sí padece fuertes dolores. “Ha sufrido mucho porque tiene placas de titanio en su columna”, declaró el hijo del fallecido actor Manuel “El loco” Valdés.

La actriz y cantante Verónica Castro. Foto: Instagram.

Sin embargo, Marcos expresó que la famosa es una mujer muy fuerte, ya que si bien las molestias son diarias, realiza sus actividades cotidianas. “Siempre me recibe con mucho cariño. Comimos, conversamos. Me regaló dos boletos para ir a ver a Christian (en concierto con Yuri)”, recordó sobre la última vez que la visitó.

En cuanto a los rumores de que “El gallito feliz” se ha desentendido de su madre en los últimos meses, Valdés los desmintió, afirmando que está muy presente en la vida de la artista y la llama regularmente para saber cómo se encuentra. “Él está pendiente de su mamá. Ni Michel Sáenz ni Christian viven con Verónica. Cada uno tiene su casa, pero están al pendiente de ella. Lo que sí sé es que ella tiene a su nana y a gente que la ayuda, y mis hermanos están constantemente (atendiéndola)”, dijo.

Michel Castro, hijo menor de la actriz, fue quien la llevó al hospital y quien ha estado al pendiente de su recuperación. Foto: Instagram

¿Cuál fue el accidente que tuvo Verónica Castro?

Hace 20 años, la intérprete de "Macumba" intentó hacer una entrada triunfal en el episodio final de Big Brother montando un elefante. Según relata la propia estrella, había ensayado con el animal en cinco ocasiones, afirmando en una entrevista con Telefe en 2014: “La elefanta y yo nos llevamos muy bien. Comimos juntas, le eché de mi perfume... éramos reamigas.”

No obstante, la producción no consideró que los ensayos se llevaron a cabo durante el día, por lo que su espectacular llegada que se dio un ambiente nocturno, con fuegos artificiales y personas gritando eufóricas, resultó en tragedia. La situación provocó que la elefanta se alterara y comenzara a caminar con mayor velocidad y fuerza, ocasionando un jalón repentino que resultó en la lesión de Castro.

En una entrevista con la revista Caras en 2022, Castro detalló las graves consecuencias del episodio: “Ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda. Acá (en el cuello) me tuvieron que abrir, cortarme la cuerda bucal para meterme todo el cuello postizo, lo tengo de titanio. Y luego me sacaron toda la espina dorsal y también es un edificio construido de titanio. Quedé destruida. No se me nota, pero se me siente.”