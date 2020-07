Ahora que ha regresado a grabar, el actor Marco de la O, siente que estar bajo las nuevas normas de seguridad que se requieren ante el Covid-19 han afectado las actuaciones.

"Hemos tenido que cambiar escenas de beso y golpes; ya no existen por esta situación entonces pierde un poquito de la esencia de actuar porque nosotros actuamos con seres humanos, somos seres humanos entonces tenemos que modificar muchas escenas que estaban escritas de alguna forma y eso merma un poco la realidad que queremos contar. Lamentablemente sí", explica.

El actor reconocido por protagonizar "El Chapo", explica que estaba grabando una serie nueva en marzo cuando empezó la pandemia, producción que retomó labores hace apenas dos semanas.

A Marco le resulta chistoso ver a todos en el set con máscaras que se quitan sólo para grabar y después se vuelven a poner.

"Todo el equipo está todo el tiempo con máscaras y guantes", comparte.

Es un poco tedioso pero creo que tenemos que acostumbrarnos hasta que haya una cura y hay que seguir entreteniendo a la gente, actuando, seguir la vida, seguir mostrando el talento para que la gente pueda verlo en la pantalla y puedan divertirse los que no pueden salir. Hay que acostumbrarnos".

En "El Chapo", Marco interpreta al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán con un elenco encabezado por Humberto Busto y Rodrigo Abed entre otros cuya tercera temporada se estrena el próximo lunes por A&E a las 22:50 horas.

Como parte del estreno Marco aparecerá en la pantalla antes del capítulo compartiendo anécdotas con el público.

Según explica el actor este trabajo cambió su forma de ver el narcotráfico.

"No conocía nada, estaba con una manta en los ojos porque normalmente vemos las noticias y nos enteramos de la superficie, no en lo profundo del iceberg, vemos sólo la punta y no lo grande que es por debajo del agua", señala.

"Es un mundo muy complicado y entender por qué estamos así, por qué nuestra sociedad y políticos están rotos, todo eso me cambió la perspectiva de a dónde llegamos y por qué estamos así, no es juzgar, no es vanagloriar a nadie ni hacer apologías de nada ni de nadie sino entenderlo y exponerlo como lo hicimos en 'El Chapo', solamente lo mostramos para que la gente lo vea y ellos hagan su propio juicio, no nosotros".

rad