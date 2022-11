Marco Antonio Solís: la verdad detrás del paso del cantante por la cárcel

Marco Antonio Solís sigue disfrutando su presente de la mano de “Los Bukis” y sus conciertos programados, luego de viajar por todo el continente ofreciendo shows para sus fans latinoamericanos. El cantante de 62 años sigue más vigente que nunca, brindando su voz para quienes lo siguen desde sus comienzos.

Leer más: Conoce al doble paraguayo de Marco Antonio Solís que es furor en las redes sociales

Uno de los rumores que circula desde hace muchos años en las redes sociales, es que el michoacano estuvo en la cárcel porque asesinó a una mujer. Los rumores llegaron a crecer de tal manera que una periodista argentina lo consultó al respecto, luego de un show que dio el artista en el país sudamericano hace aproximadamente 10 años atrás.

Marco Antonio Solís se sinceró y dejó claro lo que sucedió

Fue en el año 2012, cuando el intérprete de “O me voy o te vas” se presentó para dar un show en el estadio del Club Alianza de Cutral Co, en la Patagonia Argentina. Más de 8 mil espectadores disfrutaron su concierto en ese entonces, que tenía como sensación del momento un novedoso sistema de luces led, con pantallas y focos móviles en el escenario, y un sonido de última generación.

Luego de esa presentación en Argentina, una periodista de dicho país le consultó al cantante acerca del fuerte rumor de su paso por la cárcel. Ante tal pregunta, Solís se sorprendió y respondió contundentemente, pero entre carcajadas: "¡No, no sé de dónde sacaron esa leyenda!”. El cantautor además mencionó que sí ha tenido conflictos, como cualquier persona, pero no de esa índole.

Leer más: Marco Antonio Solis: a esto se dedican Marla y Alison, las hijas que tuvo con Cristy Solis

“Gracias a Dios nunca he tenido una historia así y menos tan trágica. No, no ha habido nada de eso, mi vida ha sido algo hermoso, maravilloso, con los problemas que todos tenemos, siempre bien; nunca he tenido historia dentro de la cárcel, que maté a mi mujer… ¡Por Dios! No, nada de eso”, negó rotundamente los rumores Marco Antonio. Y además se desligó de cualquier rumor o versión de ese hecho: “Yo no sé quién inventó eso, pero quiero decirles que eso nunca existió, es una macabra leyenda negra".