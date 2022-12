Marco Antonio Solís: la canción del “Buki” ideal para decirle adiós a tu ex

Marco Antonio Solís es uno de los cantantes y compositores más exitosos de nuestro país. Sus canciones se han replicado a lo largo del mundo y bandas como “Los Enanitos Verdes” se encargaron de acercar nuevas generaciones a sus composiciones.

El ex Buki le ha escrito al amor miles de veces, pero también le ha escrito al dolor y a las ex parejas. Según Marco Antonio Solís, él tiene la canción ideal que te ayudará a decirle adiós a tu ex.

Foto: Marco Antonio Solís. Fuente: Instagram @marcoantoniosolis

¿Qué canción de Marco Antonio Solís es ideal para decirle adiós a un ex?

La canción ideal para decirle adiós a un ex es “Que te quieran más que yo”, la cual fue lanzada por Marco Antonio Solís en el 2003, y formó parte del álbum “O tu amor o tu desprecio”.

Marco Antonio Solís escribió esta canción, pero también la interpretó y la produjo. Esta canción señala que él ya no le quiere ver más y que está completamente convencido de esta decisión.

Marco Antonio Solís también asegura que esta canción te hace pensar que aquella personas es un tiempo perdido y que irá “tirando por las calles tu recuerdo” y tratará de perderse para que, aunque quiera, no pueda regresar, eso sí, jamás niega que le quiso “como nadie te ha querido” pero “hoy quiero que te quieran más que yo”.

Marco Antonio Solís cuenta con un repertorio completo de canciones para dedicar a otra persona, pero sin dudas “Que te quieran como yo” es una de las más sentidas que ha escrito a lo largo de su carrera. La misma es incluso una de las más pedidas cada vez que el ex Buki realiza algún concierto, y sus fanáticas a nivel mundial la cantan a todo pulmón. Sin dudas esta canción marcó un antes y un después en su carrera como cantautor.