Paulina Gaitán, la mujer policía en "Código implacable" o la que busca a un criminal en "Asesino del olvido", le huía a la comedia porque sabía que era difícil.

Prácticamente toda su carrera, desde hace casi dos décadas, la ha encaminado en el drama y la tragedia, donde se siente cómoda y continuamente llamada, pero cuando le llegó el guión de "Maquíllame otra vez", pensó en dar una vuelta de timón.

Co-producida por Fábula, de los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín ("Una mujer fantástica"), la historia aún en rodaje le ofreció la opción de encarnar a una maquillista, con talento nato, quien junto con dos amigas debe ir a una boda, teniendo en el camino que limar asperezas.

"Le huía un poco a la comedia, siento que es difícil, estoy acostumbrada a estar en el drama, pero también era ahora salir de la zona de confort y animarme. Era entender la comedia desde otro lado, desde el drama de los personajes y no tanto querer hacerse la graciosa que era lo que yo pensaba desde un inicio", comenta.

La cinta transcurre en una noche por toda la Ciudad de México, completando el elenco Ilse Salas ("100 días para enamorarme") como la jefa explotadora y con serios problemas personales y Regina Blandón ("Mirreyes vs Godínez"), quien desempleada, acepta la invitación.

"Maquíllame otra vez" es la ópera prima del chileno Guillermo Calderón, escritor de Neruda y El Club. Martha Claudia Moreno ("La muchacha que limpia") completa el reparto. Ayer se dio el claquetazo simbólico del rodaje, al cual le quedan tres semanas de trabajo.

"Cada personaje que he hecho (en drama) es distinto, no me siento encasillada, tengo la oportunidad de elegir. No creo que por ello no me hayan llegado proyectos de comedia, las cosas han fluído, lo que pasa es que también depende del momento y en alguno no estoy para hacer tal o cual cosa", comenta.

Su otra comedia en cine, "Me casé con un idiota" en donde comparte créditos con Alfonso Herrera, aún espera fecha de estreno ante la reactivación completa de cines.

Por ahora espera el estreno de la serie "Belascoarán", protagonizada por Luis Gerardo Méndez, pronta a salir en streaming.

Dicha producción está basada en el personaje creador por el escritor Paco Ignacio Taibo II, un detective independiente de la década de los 70's, cuya metodología de investigación no es precisamente la tradicional.

"Mi personaje es alguien que en un punto se encuentra con el de Luis Gerardo. Yo no pienso en buenos y malos, sino en personajes neutros", dice brevemente la actriz.



