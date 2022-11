Manelyk González, así fue la aparatosa caída que sufrió en el programa "Hoy": VIDEO

Manelyk González, mejor conocida por su participación en el reality “Acapulco Shore”, sufrió una grave caída esta mañana, mientras se encontraba ensayando una de las coreografías que ejecutaría en “Las estrellas bailan en ´Hoy´”, una de las secciones del programa matutino de Televisa en la que participa; ya circula un video donde puede verse cuando el rostro de la concursante choca con el suelo, luego de que ella y su compañero de baile no pueden dominar una de los cargadas del número.

Esta mañana, Manelyk sufrió un accidente que, si bien, las conductoras del programa “Hoy”, Andrea Legarreta y Galilea Montijo indicaron que no era de gravedad, luego de que la celebridad cayera mientras daba una vuelta en el aire en los brazos de su compañero de baile, el actor Josh Gutiérrez, fue trasladada en una camilla al hospital para ser revisada.

Lee también: Karely Ruiz: el nivel de estudios de la estrella de OnlyFans te impactará

La caída ocurrió todavía antes de que la pareja de baile se presentase en vivo, pues el incidente tuvo lugar mientras ensayaban el número que presentarían horas más tarde, cuando el programa comenzara. Por ello, cuando “Hoy” entró al aire, sólo pudimos ver en la pantalla a Josh que, con un semblante preocupado, relató los acontecimientos que habían tenido lugar momentos antes, mismos que lo tenían muy preocupado.

“Tuvimos un accidente en una de las cargadas que, de hecho, ya teníamos dominada, y fue una tragedia. Yo me espanté muchísimo porque sí fue una cargada donde su cuerpo estaba completamente en mis hombros y hubo un desequilibrio, algo sucedió, donde sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va en directo en clavada”, explicó.



Mane sufrió una fuerte caída durante #LasEstrellasBailanEnHoy @manelyk_oficial te mandamos un abrazo muy fuerte queen, espero todo esté bien #FUERZAMANELYK pic.twitter.com/tyWMk06VIl — 死 (@REALITYLlFE) November 16, 2022

En este sentido, el competidor reafirmó la tristeza que sentía de que no pudieran ejecutar la coreografía, porque estaba completa y aseguró que la cargada, motivo de la caída de Manelyk, era lo que menos les preocupada.

El actor prosiguió al estimar que, a pesar de que se percató que Manelyk iba a caerse, ya no pudo detener la caída de su compañera. “Lo que me preocupa mucho es que, ya que la veo levantarse, tenía un chichón que se le estaba haciendo en la cabeza; era lo que más me estaba preocupando y (también) que le dolía el cuello”, indicó.

Luego de la caída que sufrió, González fue trasladada al hospital y, mientras el programa transcurría, Montijo informó que ya se encontraba en revisión, pues estaba siendo sometida a una resonancia magnética, con objeto de conocer el nivel de gravedad de su lesión y descartar que se trate de un incidente de mayor preocupación.

“Lo que sí sabemos –detalló la conductora- es que trae un golpe fuertísimo en la frente”.

Además, Galilea mandó un mensaje de aliento a la competidora que, en diferentes ocasiones, también ha fungido como presentadora de algunas secciones del matutino.

“Mane… sabemos que todo va a estar bien” y aclaró los posibles rumores que puedan surgir, frente al estado de salud de la participante: “Es una mujer muy fuerte, está consiente, está bien, está tranquila pero, en este momento, hay que hacer todo con precaución y descartar cualquier lesión fuerte”.

Lee también: Un novio menor es la clave en la figura de Chiquis Rivera

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc