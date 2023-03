Mamma Mia! rejuvenece corazones

Cantar a todo pulmón “Voulez-Vous”, contonearse con “Gimme! Gimme! Gimme!” o de plano romper la pista con “Dancing queen” es algo que millones de seres humanos han hecho desde el surgimiento de ABBA en los años 70.

Y no sólo en las fiestas, también en los momentos más complicados, en donde las canciones de la agrupación sueca han significado un buen antídoto contra el mal tiempo. Como sucedió con la pandemia del Covid-19.

El que en plena contingencia sanitaria, a finales de 2021, la agrupación sueca regresara luego de 40 años de separarse con el álbum Voyage, es algo que el productor teatral mexicano Claudio Carrera no ve como casualidad:

“La gente tiene ganas de entretenerse, pensamos en abrir las puertas de un teatro emblemático para hacer una fiesta gigante, que nos toque celebrar en una energía muy bonita”, menciona.

Se refiere a la adaptación que hizo del musical Mamma Mia! en el Teatro de los Insurgentes, que podrá ser visto desde hoy luego de 13 años de haberse montado.

La historia gira en torno a Sophie (Sofía Carrera), una chica que siempre ha vivido sola con Donna (Lisset), su madre. Antes de casarse, quiere que su padre la lleve al altar, pero hay tres posibles candidatos: Sam (Alex de la Madrid), Bill (Francisco Rubio) y Harry (Armando Arrocha).

“Con la pandemia aprendí que no tengo que tomarme las cosas tan apecho, tenía muchas ganas de divertirme, de hacer algo ligero, con esto no estoy diciendo que Bill, este hombre aventurero, no tenga profundidad; al contrario, pero esto de bailar y de cantar me hace resonar en altas frecuencias y lo necesito”, expresa Francisco.

Armando está viviendo de manera intensa esta puesta en escena, pues formó parte del montaje de 2009. En ese entonces, por su juventud, le tocó ser parte del ensamble, pero hoy él forma parte del elenco veterano, lo que le hace redescubrirse.

“Las experiencias de vida te dan otra manera de entender a los personajes. Hay un director que me decía: ‘hay papeles que no puedes, por ejemplo el de papá, si aún no lo eres’, porque por mucho que te esfuerces no sabrás de lo que se está hablando y yo por fortuna ya estoy en ese lugar”, cuenta.

Un musical para sonreír

Mamma mia! se montó por primera vez en Londres en 1999 y ha sido visto por 65 millones de espectadores.

Carrera explica que estaba buscando una obra para el 70 aniversario del Teatro de los Insurgentes, y se dio cuenta que en Londres estaba sucediendo algo con ABBA, ya que había dos espectáculos basados en su música, ABBA Voyage y Mamma Mia!

“Mi sensación es que para celebrar 70 años de este teatro necesitábamos de algo que fuera una fiesta y donde toda la música fueran hits”, dice.

Para De la Madrid, el que nuevas generaciones vean el musical, cuyos temas de ABBA probablemente identifiquen de Spotify, significa una oportunidad para revalorar su legado.

“Sobre todo después de la pandemia, cuando la gente tiene ganas de entretenerse, que sea en el teatro como en una fiesta gigante. A nosotros nos toca celebrar”, considera.

Mamma mia! cuenta con 30 actores en escena, incluidos Marisol del Olmo, Gicela Sehedi, Luja Duhart, entre otros.

"El destino nos tenía muy guardado este musical para esta etapa de nuestras vidas, es un verdadero regalo”

- Marisol del Olmo, actriz